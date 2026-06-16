Estate e spettacoli, al Porto Antico torna “Ridere d’Agosto ma anche prima”: ecco tutti gli appuntamenti

Genova. Da giovedì 9 a giovedì 30 luglio 2026 tornano al Porto Antico di Genova gli appuntamenti del Festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage e giunta quest’anno alla sua 36ª edizione. La manifestazione rientra tra le rassegne vincitrici del bando “Genova città dei Festival 2026” del Comune di Genova e si avvale del patrocinio di Regione Liguria.

Gli spettacoli, in partenza ogni sera alle ore 21.30, si svolgono sui due palchi della Axpo Arena del Mare e di Piazza delle Feste e si inseriscono nel cartellone di Porto Antico EstateSpettacolo 2026. Oltre a queste sette date, il programma di “Ridere d’agosto ma anche prima” prevede altri appuntamenti in scena a Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso, che saranno svelati nelle prossime settimane.

La programmazione al Porto Antico parte giovedì 9 luglio in Piazza delle Feste con “15 Minuti”, il nuovo format del collettivo Li Evito Male che fonde stand up comedy e musica hip hop. Attraverso un ritmo serrato e un linguaggio diretto, comici della nuova scena genovese e professionisti si alternano sul palco con monologhi di un quarto d’ora ciascuno. Introdotti da Andrea Bruzzone e Francesco Solari, si esibiscono i comici Davide Calgaro, Angelo Amaro, Paul D Genovese, Lolli Bozzi, Noemi Sanfilippo e Roberto Gentile. Segue il dj set di DJ Kamo.

Sempre in Piazza delle Feste, venerdì 10 luglio il cartellone prosegue con il ritorno del professore di fisica più amato del web: Vincenzo Schettini presenta “La fisica della musica”, un appuntamento che unisce divulgazione scientifica, note e racconto emozionale. Musicista e comunicatore seguito da milioni di follower, Schettini rende accessibili concetti complessi attraverso il linguaggio universale del suono, promettendo sorprese speciali per il pubblico più giovane.

Un gradito ritorno è anche quello di Enzo Paci, che venerdì 17 luglio in Piazza delle Feste porta in scena “Paci a pezzi”. Scritto a quattro mani con Matteo Monforte, lo show racconta le tante sfaccettature del comico genovese, ironicamente “a pezzi” perché frutto di infinite tessere tra successi, fallimenti ed esperienze. Insieme alla danzatrice Romina Uguzzoni, Paci esplora gli elementi che lo hanno formato come artista e come uomo.

La sera seguente, sabato 18 luglio, sempre in Piazza delle Feste la musica incontra la solidarietà con lo spettacolo “Come passa il tempo: la musica lo racconta” del gruppo DOC – Direzione Ostinata e Contraria. Una serata in cui la musica si fa racconto, memoria e cura, tra musica, emozioni e solidarietà. Il concerto, con ingresso a offerta libera, è a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti di Genova, impegnata da anni nell’assistenza ai malati in fase avanzata e alle loro famiglie. Attraverso una selezione raffinata di brani d’autore, i DOC guidano il pubblico in un viaggio musicale che racconta il tempo che passa, inesorabile, ma che la musica sa fermare, rendendolo eterno.

Lunedì 20 luglio la rassegna si sposta alla Axpo Arena del Mare per un classico di EstateSpettacolo: il nuovo show dei Pirati dei Caruggi. Con “Ostility”, il collaudato quartetto composto da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon torna a colpire con una comicità graffiante, scorbutica ed esilarante, tutta basata sul tipico “mugugno” e su una feroce autoironia ligure.

Si torna in Piazza delle Feste giovedì 23 luglio con Andrea Di Marco e il suo nuovo spettacolo “Estate, però…”. Tra aneddoti personali, musica ed “estremismo ligure”, il comico trasforma la bella stagione in una commedia fatta di stabilimenti balneari, aperitivi, code infinite in autostrada, hit reggaeton e l’improvvisa nostalgia nelle sere di macaia.

Il programma al Porto Antico si conclude giovedì 30 luglio alla Axpo Arena del Mare con l’atteso ritorno dei Bruciabaracche in “Spiaggiati”. Il collettivo propone un vero e proprio manuale di sopravvivenza alla stagione calda tra monologhi e sketch corali. Come da tradizione, una band dal vivo formata dai migliori musicisti della scena genovese accompagna lo show a ritmo di un travolgente sound funk e graffiante.

Le prevendite per gli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova) e online su www.teatrogarage.it. Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.