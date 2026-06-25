Estate e anziani soli, la Croce Bianca lancia il servizio di telesoccorso

Genova. L’estate è tradizionalmente sinonimo di vacanze e tempo libero, ma per molte persone anziane può rappresentare un periodo particolarmente delicato. L’assenza temporanea di familiari, le ferie degli assistenti domiciliari, la difficoltà nel reperire sostituzioni e le elevate temperature possono infatti aumentare il rischio di isolamento e rendere più complessa la gestione di eventuali situazioni di emergenza.

Per rispondere a queste esigenze, la Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese ricorda la disponibilità del proprio servizio di Telesoccorso, attivo da oltre trent’anni sul territorio e pensato per garantire maggiore sicurezza alle persone fragili e tranquillità ai loro familiari.

Il sistema si basa su un piccolo telecomando indossabile al collo o al polso che consente, in caso di necessità, di attivare con la semplice pressione di un pulsante una richiesta di aiuto diretta alla Centrale operativa della Croce Bianca Genovese, attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Grazie al vivavoce integrato e alle informazioni associate all’utente, gli operatori possono instaurare immediatamente una comunicazione con la persona assistita, valutare la situazione e attivare il soccorso più appropriato in tempi rapidi.

Tra le caratteristiche del servizio figurano inoltre:

– Possibilità di custodia protetta delle chiavi dell’abitazione o utilizzo di sistemi dedicati per favorire un accesso rapido in caso di emergenza;

– Funzionamento anche in assenza di linea telefonica tradizionale;

– Batteria di emergenza integrata che garantisce operatività anche in caso di blackout elettrico;

– Possibilità di indicare familiari, amici o caregiver da contattare in caso di necessità;

– Disponibilità di accessori e servizi aggiuntivi personalizzabili in base alle specifiche esigenze dell’utente, compresi sistemi con rilevazione automatica delle cadute.

«L’obiettivo del Telesoccorso -spiega il responsabile del servizio- è consentire alle persone di mantenere la propria autonomia abitativa il più a lungo possibile, offrendo al tempo stesso un punto di riferimento costante sia per l’utente sia per i suoi familiari.

Durante il periodo estivo questo supporto assume un valore ancora maggiore, contribuendo a ridurre le preoccupazioni legate alle assenze temporanee e all’isolamento».

La Croce Bianca Genovese invita pertanto cittadini, familiari e caregiver a informarsi sulle possibilità offerte dal servizio e a valutare soluzioni personalizzate per affrontare i mesi estivi con maggiore serenità.

Per informazioni:

Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese

Piazza Palermo 25r – Genova

Tel. 010 / 36 36 36

E-mail: telesoccorso@crocebianca.it