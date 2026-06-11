Monte di Portofino, escursionista 78enne scivola e cade per 15 metri

Genova. Un escursionista di 78 anni è stato soccorso giovedì mattina lungo il sentiere delle catene, sul promontorio di Portofino, dopo essere scivolato in una scarpata.

L’uomo ha preso l’equilibrio ed è precipitato per circa 15 metri, riuscendo a fermare la sua corsa aggrappandosi ad un albero. Alcuni passanti hanno sentito le richieste di aiuto e hanno chiamato soccorsi.

Immediatamente è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo, l’elicottero Drago, il Soccorso Alpino e la Croce di Ruta. I soccorritori si sono calati dall’elicottero sino all’escursionista, lo hanno assicurato alla corda e riportato sul sentiero.

Le squadre giunte a terra hanno prestato le prime cure per i numerosi graffi e contusioni. È stato poi l’elicottero a imbarcare il ferito e portarlo al San Martino di Genova per le cure del caso.