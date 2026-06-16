Erzelli, i lavoratori contro i tagli ai bus: “Servizio incompatibile con gli orari di lavoro”

Genova. I lavoratori e le lavoratrici degli Erzelli lanciano un appello ad Amt affinché migliori il servizio di trasporto pubblico per raggiungere la collina su cui sorge il polo tecnologico.

“Il problema principale risiede in una scelta che appare difficilmente comprensibile: l’orario estivo, tradizionalmente associato alla sospensione delle attività scolastiche, viene applicato indiscriminatamente anche alle linee che servono Erzelli, dove non ha sede alcuna scuola, ma lavorano quotidianamente circa 2.000 persone”, scrivono i sindacati, elencando poi le linee interessate.

“Sulla linea 5 da Sestri Ponente, bella fascia oraria di punta mattutina (7:00–9:00), le corse sono state dimezzate, passando da 10 a 5 corse, la linea 6 da Cornigliano non serve più Erzelli nelle ore di punta. La prima corsa in salita è alle 9:55 e l’ultima in discesa è alle 16:25, orari del tutto incompatibili con i normali turni lavorativi”.

Le conseguenze per i lavoratori si concretizzano sia al mattino – si può raggiungere Erzelli solo da Sestri Ponente (stazione) con soli due bus – e in uscita dal lavoro, quando i dipendenti sono costretti a dirigersi esclusivamente verso Sestri Ponente, perdendo coincidenze ferroviarie che garantirebbero collegamenti più rapidi verso il centro città e le altre zone.

“Il trasporto pubblico non è un servizio di lusso: è una necessità per centinaia di persone che ogni giorno scelgono di — o sono costrette a — rinunciare all’auto privata. Politiche che incentivano la mobilità sostenibile risultano contraddette da scelte operative come queste, che penalizzano proprio chi il trasporto pubblico lo usa”.

La richiesta, comune ai dipendenti di Ericsson, Liguria Digitale, Esaote, Siemens e IIT, è di ripristinare un numero adeguato di corse nelle fasce di punta e il reintegro delle corse della linea 6 “in linea con le reali esigenze dei lavoratori di Erzelli”, oltre a un confronto con i rappresentanti sindacali delle aziende del polo prima di qualsiasi futura modifica agli orari.