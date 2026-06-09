Irregolarità nelle emissioni di ossidi di azoto, fermo amministrativo per il rimorchiatore Voe Jarl

Genova. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova ha sottoposto a fermo amministrativo il rimorchiatore Voe Jarl, circa 161 tonnellate di stazza, battente bandiera maltese e in servizio dal 2006.

Il provvedimento è stato preso al termine di una visita approfondita nell’ambito del Port State Control. Nel corso delle verifiche sono state accertate sette irregolarità, tra cui le più serie riguardano direttamente la disciplina internazionale sul controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) in atmosfera.

Sono state riscontrate gravi carenze nella certificazione dei motori e dei generatori di bordo e la mancanza dei relativi fascicoli tecnici e dei registri dei parametri delle emissioni di ossidi di azoto. Si tratta di documentazione obbligatoria e vincolante, necessaria per attestare la conformità ai limiti di emissione di NOx stabiliti dall’Allegato VI alla Convenzione internazionale MARPOL che tutte le navi sono tenute a rispettare.

Il rimorchiatore non potrà riprendere la navigazione fino al completo ripristino delle condizioni di conformità e sicurezza previste dalle convenzioni internazionali, da verificare in sede di ispezione da parte della Guardia Costiera.

Nel corso del 2025 sono state eseguite 228 ispezioni Port State Control che hanno portato al fermo di 4 navi per problematiche connesso alla normativa sugli ossidi di azoto. Nel 2026 sono state svolte 65 ispezioni cui è conseguito il fermo di 5 navi.