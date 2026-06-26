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La segnalazione

Pegli, rifiuti in strada in via Loano: residenti assediati da caldo, miasmi e gabbiani

Troppi sacchetti nell'indifferenziata fanno scattare l'emergenza

emergenza rifiuti via loano

Genova. A Genova Pegli, gli abitanti di via Loano sono ormai allo stremo a causa di una piccola emergenza rifiuti. Da quasi un anno, infatti, le circa 120 famiglie che risiedono nei condomini della via si trovano a dover condividere un unico cassonetto superstite per la raccolta indifferenziata. Una scelta che fa parte del programma di Amiu per potenziare la raccolta differenziata in città ma che ancora deve essere “recepita” compiutamente dall’utenza.

La situazione si è complicata con l’arrivo del caldo estivo. L’immondizia che satura costantemente l’unico bidone è infatti in perenne balia dei gabbiani, che squarciano i sacchi riversando i rifiuti in terra in cerca di cibo e sparpagliando la spazzatura lungo la via. Il risultato è uno scenario aggravato da odori nauseabondi e miasmi diventati ormai del tutto insopportabili per chi vive nella zona e non può nemmeno più aprire le finestre di casa.

I residenti chiedono a gran voce un intervento immediato e risolutivo da parte del Comune e di Amiu. La richiesta è quella di aumentare la possibilità di conferimento dei rifiuti indifferenziati, cosa che però andrebbe nella direzione contraria rispetto alla spinta di razionalizzare la raccolta, potenziando la differenziata, obiettivo dell’amministrazione e dell’azienda.

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