Emergenza Caldo in Liguria, SynLab apre le porte ai “punti freschi”

Genova. Da oggi fino alla fine di agosto, nelle giornate caratterizzate da temperature elevate, i centri medici SYNLAB situati a Genova, in Via alla Calata Marinetta 2 (Porto Antico) e Via Piave 7, Savona, in Via Nizza 1A e Via Astengo 5A, e La Spezia, in Corso Nazionale 122, metteranno a disposizione gratuitamente i propri spazi climatizzati dove poter sostare e bere acqua fresca.

Inoltre, in caso di emergenza o malore, si potrà fare affidamento al personale presente per mettersi in contatto in tempi rapidi con il 118. All’interno dei centri sarà anche disponibile un vademecum dedicato al colpo di calore, con indicazioni pratiche per riconoscere tempestivamente i sintomi e sapere come intervenire.

L’iniziativa “SYNLAB Punti Freschi” nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto soprattutto alle persone più fragili, come anziani, bambini e donne in gravidanza, particolarmente esposte agli effetti delle ondate di calore che ogni estate interessano il territorio ligure.

“Le alte temperature rappresentano un rischio reale per la salute, soprattutto per le persone più vulnerabili – dichiara la Regional Director Simona Lombardi –. Con questa iniziativa vogliamo trasformare i nostri centri in piccoli presidi di prevenzione territoriale, offrendo un supporto semplice ma concreto ai cittadini durante tutta l’estate.”

L’iniziativa sarà attiva presso i centri SYNLAB sopraindicati per tutta la stagione estiva, fino al 31 agosto. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 010 2471034