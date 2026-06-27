Emergenza caldo, a Genova i cantieri rallentano ma non si fermano: per ora niente cassa integrazione

Genova. Adattarsi, cambiare, rallentare, ma non fermarsi. Si può riassumere così il comportamento delle aziende edili a Genova in questi giorni alle prese con il bollino rosso per l’ondata di calore e le relative norme a tutela dei lavoratori. Per ora nessuna violazione o criticità segnalata ai sindacati di categoria, mentre il dato che emerge è che risulta ancora prossimo allo zero il numero di imprese che hanno deciso di avvalersi della cassa integrazione ordinaria per eventi meteo estremi.

Già da fine maggio e fino al 31 agosto è in vigore l’ordinanza della Regione Liguria che vieta il “lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16.00” in alcuni settori tra cui “i cantieri edili in cui si svolgono attività all’aperto e affini” nei giorni in cui lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori secondo le mappe elaborate dal sito sperimentale Worklimate. La norma esclude però le pubbliche amministrazioni e i loro appaltatori “quando trattasi di interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità”. Insomma, non si tratta di un divieto assoluto: le eccezioni sono numerose, così come i margini di azione attraverso l’applicazione di misure specifiche.

I sindacati: “Pause rispettate e orari anticipati”

“Circa l’80% delle aziende ha rimodulato gli orari – spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria -. Molti hanno introdotto micro-pause per idratarsi con acqua e sali minerali, anche nei cantieri mobili, lasciando libertà ai lavoratori. In qualche caso si sono fermati anche i cantieri al chiuso”. L’ordinanza regionale, però, non sembra essere stata applicata alla lettera, complici gli spazi intepretativi: “In tanti hanno distribuito le otto ore dalle 6.00 alle 14.00 per evitare che gli operai dovessero tornare a lavorare in pomeriggio. Altri invece hanno deciso di sospendere del tutto l’attività a mezzogiorno”.

“In linea di massima sappiamo che le pause all’ombra vengono rispettate – prosegue Fabio Marante, segretario generale della Fillea Cgil Genova e Liguria -. Non abbiamo notizie di sanzioni o datori di lavoro che hanno violato le norme. Avevamo chiesto un impiego straordinario della macchina pubblica per verificare il rispetto dell’ordinanza, ma finora non abbiamo visto nessuno. Vista la presenza parcellizzata di cantieri sul territorio, con una media di 3-4 dipendenti, è impossibile monitorare l’attuazione”.

“Dopo l’emanazione dell’ordinanza abbiamo avuto un periodo di caldo moderato, questa invece è stata una settimana difficile. Le imprese si stanno organizzando attraverso variazioni di orari anticipando l’inizio al mattino quando la zonizzazione acustica e i piani lo consentono – conferma Michele Parodi, direttore di Ance Liguria -. Quando la collocazione del cantiere e il tipo di lavorazione lo permettono, le lavorazioni avvengono anche in orario notturno. E poi vengono applicati tutti i protocolli che prevedono zone di ombreggiamento, idratazione e pause a cadenza prestabilita”.

Aster anticipa le attività di un’ora e sospende le lavorazioni a rischio

Anche Aster, l’azienda di lavori pubblici del Comune di Genova, ha preso tutte le contromisure del caso. In applicazione degli accordi di secondo livello, che prevedono misure ancora più cautelative rispetto al protocollo regionale, tutte le squadre operative anticiperanno di un’ora l’inizio delle attività, così da concentrare il lavoro nelle fasce orarie più favorevoli della giornata.

Saranno inoltre sospese le lavorazioni considerate a maggior rischio di esposizione al calore, a partire dagli interventi di asfaltatura, che richiedono condizioni particolarmente gravose per gli operatori.

Tutto il personale operativo è stato inoltre dotato di adeguate scorte di acqua e sali minerali, come previsto dal protocollo, e i responsabili dei servizi monitoreranno costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e lo stato di benessere delle squadre impegnate sul territorio. “La tutela della salute e della sicurezza dei nostri lavoratori viene prima di ogni altra esigenza – dichiara la direttrice generale di Aster Francesca Aleo –. Da tempo abbiamo adottato accordi aziendali che, in occasione delle ondate di calore, prevedono misure ancora più restrittive rispetto a quelle indicate dal protocollo regionale. L’anticipo dell’orario di lavoro, la sospensione delle lavorazioni maggiormente a rischio o spostamento delle attività non differibili in orario notturno ci consentono di garantire la continuità dei servizi essenziali senza mai mettere in secondo piano la sicurezza di chi ogni giorno opera al servizio della città”.

Niente cassa integrazione tra incertezze e scadenze Pnrr

È ancora ferma al palo invece la cassa integrazione “agevolata” rinnovata dal governo anche per il 2026 con un decreto-legge. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 non si applica il limite complessivo di 52 settimane nel biennio mobile per le sospensioni o riduzioni riconducibili a caldo estremo e altre situazioni climatiche eccezionali. Spetta però alle imprese motivare le ragioni dello stop all’Inps: il parametro base è quello dei 35 gradi, che però possono essere percepiti anziché reali.

“Per ora nessuno l’ha chiesta, soprattutto le micro-imprese sono andate in confusione perché non c’è chiarezza sui criteri – spiega Tafaria -. Noi chiediamo che venga istituita stabilmente una norma per gli eventi meteo estremi come pioggia o neve, senza dover aspettare ogni anno l’emanazione da parte del Consiglio dei ministri”. “C’è molta incertezza – ribadisce Marante – ma soprattutto c’è la volontà di portare avanti i cantieri, anche se sappiamo che qualche azienda ha affermato che non è in condizione di far lavorare i dipendenti in sicurezza con queste temperature”

“Non ci sono incertezze – replica Parodi dall’associazione dei costruttori -. Una delle ragioni per cui la cassa integrazione non è stata ancora chiesta è legata alle scadenze del Pnrr. Fino al 30 giugno si cerca di adottare le rimodulazioni di orario e di applicare pedissequamente l’ordinanza della Regione con sospensione dalle 12-30 alle 16.00. Ci adattiamo alla situazione applicando tutti i protocolli. È ovvio che, se l’ondata dovesse proseguire, è probabile che la gestione passi attraverso questo strumento“.

I sindacati del porto richiamano le aziende al rispetto delle norme di tutela

Il tema del lavoro all’aperto non riguarda solo l’edilizia ma anche il porto. E così nelle ultime ore anche Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti si sono mosse per scrivere alle aziende richiamandole al “rigoroso rispetto delle tutele per la salute dei lavoratori”, in particolare monitoraggio del rischio, fornitura di acqua e sali minerali, indumenti idonei e zone d’ombra per il personale, evitare l’isolamento dei lavoratori.