Pegli, nel camelieto di villa Pallavicini una targa dedicata a Emanuela Loi

Genova. Domani, sabato 6 giugno alle 10.30, nel parco storico di Villa Durazzo Pallavicini l’assessora Rita Bruzzone parteciperà all’inaugurazione della nuova targa posizionata nel suggestivo camelieto storico e dedicata alla memoria di Emanuela Loi, l’agente della polizia di Stato vittima della strage di via D’Amelio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle Giornate dei Parchi Storici (6 e 7 giugno), l’appuntamento nazionale promosso dall’Associazione Parchi e Giardini Italiani con il patrocinio del ministero della Cultura e di Ales, nato per far scoprire e valorizzare l’immenso patrimonio verde del Paese.

Un patrimonio che vede Villa Durazzo Pallavicini come assoluta eccellenza: negli ultimi dieci anni, il sito pegliese ha riacquistato a pieno titolo lo status di grande parco storico monumentale italiano – già coronato nel 2017 con il premio di Parco più bello d’Italia – e l’evento di domani sarà anche l’occasione per celebrare il recente Silver Award per l’Achantus Prize (sezione restauro), prestigioso riconoscimento internazionale conferito al parco dall’European Route of Historical Gardens.

«Inaugurare questa targa in uno dei luoghi più preziosi del nostro parco storico non è solo un atto di memoria, ma un impegno civico che si rinnova – commenta l’assessora al Verde urbano, Francesca Coppola – Dedicare uno spazio a Emanuela Loi all’interno del nostro camelieto significa radicare il ricordo del suo sacrificio e della lotta alle mafie in un luogo di vita, bellezza e rinascita. Siamo orgogliosi di farlo proprio durante le Giornate dei Parchi Storici e all’indomani di un prestigioso riconoscimento europeo che conferma Villa Durazzo Pallavicini come un’eccellenza internazionale del restauro e della cura del verde».