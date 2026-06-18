Chi era Elisa Bozzano, morta nel frontale in via Perlasca: “Serietà, gentilezza e profonda gioia di vivere”

Genova. È il giorno del dolore per chi conosceva Elisa Bozzano, giovane di 25 anni morta ieri sera nello scontro frontale con un’auto mentre percorreva via Perlasca in direzione monte.

Elisa Bozzano aveva frequentato il liceo artistico Klee e da due anni lavorava come autista in Amt, dove si era guadagnata la benevolenza di tanti colleghi e anche utenti che la lodavano per la sua gentilezza. Ma a piangere la sua scomparsa è anche il mondo della pallavolo: in passato, insieme alla sorella Elena, aveva militato nella Volley Genova con la maglia crociata che porta i colori della città.

“Siamo profondamente scossi e addolorati per l’improvvisa perdita della nostra giovane autista Elisa Bozzano, che ci ha prematuramente lasciato in un’età in cui ci si affaccia alla vita pieni di sogni e progetti – è la nota di cordoglio diffusa stamattina da Amt Genova -. Nella nostra grande famiglia da due anni, la ricordiamo per l’impegno nel suo ruolo al servizio della comunità genovese, per la sua serietà nel lavoro, il suo attaccamento all’azienda, la sua gentilezza e la sua profonda gioia di vivere. In questo momento di immenso dolore, tutti noi ci stringiamo alla famiglia e agli amici di Elisa, esprimendo vicinanza a nome del presidente Federico Berruti, del direttore generale Nicola Pascale e di tutti i suoi colleghi e colleghe”.

“A nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale di Genova, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Elisa Bozzano, vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in via Perlasca”, afferma la sindaca di Genova Silvia Salis.

“Aveva solo 25 anni, una grande passione per la pallavolo e da due anni lavorava come autista per Amt, svolgendo un ruolo fondamentale per la nostra comunità – ricorda la sindaca – la perdita di una giovane concittadina, nonché di una dipendente pubblica che quotidianamente si metteva a disposizione della città per garantire un servizio essenziale a tutti i genovesi, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati”. Salis aggiunge che “in questo momento di dolore, l’intera città di Genova si stringe con affetto e rispetto attorno alla famiglia di Elisa, ai suoi amici e a tutti i colleghi di Amt che oggi piangono una loro preziosa collega”.

La sindaca, infine, rimarca che “ogni vita spezzata sulle nostre strade è una ferita aperta per l’intera comunità. La sicurezza stradale è e deve continuare a essere una priorità assoluta per la nostra amministrazione e per tutti noi”.

Anche la Normac Vgp si unisce al cordoglio “con profondo dolore” ed esprimere le condoglianze alla famiglia “in questo momento di incommensurabile sofferenza”. In un post il presidente la ricorda così: “Non ci sono parole che possono alleviare il nostro stato d’animo. Una bambina stupenda che è diventata una donna stupenda, con la maglia crociata. Ci sono anni di vita passati assieme e tantissimi ricordi che oggi diventano vividi e per questo ancora più dolorosi. Ti amiamo, Ely”.

Elisa Bozzano è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata dalla moto Kawasaki su cui viaggiava, centrata in pieno da un’auto che ha invaso la sua corsia. È quanto hanno accertato gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale. Da capire perché il guidatore della macchina abbia effettuato quella manovra: saranno le successive indagini a chiarire se all’origine ci fossero imprudenza, distrazione o altri fattori.