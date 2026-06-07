Elezioni in Perù, anche la comunità genovese chiamata alle urne

Genova. Anche la comunità peruviana ligure è andata a votare oggi per scegliere il suo presidente, nel ballottaggio tra la conservatrice Keiko Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sanchez.
Come riporta l’Ansa, i seggi, istituiti sotto la supervisione del console generale del Perù a Genova, Carlos Tavera, sono rimasti attivi per tutta la giornata elettorale al Porto Antico.
Sotto la giurisdizione del Consolato di Genova, la circoscrizione della Liguria registra un numero significativo di iscritti, pari a 6.242 elettori peruviani, dato che sottolinea la presenza radicata e il consolidamento storico di questa comunità nel territorio del Nord Italia.