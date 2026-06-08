Ekhator nella storia del Genoa: è il più giovane a debuttare in Nazionale

Genova. Esordio con assist nella vittoria per 0-1 dell’Italia in Grecia grazie alla rete di Pio Esposito e un posto nella storia: a 19 anni, 6 mesi e 27 giorni, Jeff Ekhator diventa il più giovane debuttante del Genoa con la maglia della Nazionale italiana dal secondo dopoguerra. Al pronti via nell’amichevole del 7 giugno, ha rischiato di segnare subito,

Roba da predestinati, ma che Ekhator, classe 2006, sia destinato a diventare un nome importante lo si era visto da subito, da quando aveva segnato in ritiro a Moena nel 2024. Movimenti e classe da attaccante vero.

L’attaccante rossoblù sta crescendo parecchio, sbaglia ancora molto, ma come ha detto più volte Daniele De Rossi, anche negli allenamenti è salito di livello.

La stagione 2026-2027 potrebbe essere quella della solidità e della continuità per il giovane cresciuto in rossoblù. Mister De Rossi ha lasciato intendere che l’unico modo per aiutare i giovani a crescere è di non fare acquisti nel loro ruolo per impiegarli davvero quando è il momento e non dandogli solo dei contentini quando il risultato è già deciso e nella scorsa stagione è già successo così con il comparto offensivo del Genoa che ha avuto in Colombo e Vitinha le scelte principali, ma in partite anche importanti

Nella scorsa stagione Ekhator ha disputato 30 partite, segnando 3 reti, di cui una, splendida, col Napoli di tacco. Titolare in nove partite: a Napoli, a Torino con i granata, in casa contro la Cremonese, in casa col Bologna, in casa contro la Roma e poi il filotto di quattro match a Pisa, contro il Como, a Bergamo e a Firenze. Di certo non sfide facili.

Nel prossimo campionato potrebbe fare il primo vero salto di qualità.

Gli altri “genovesi”

Nell’amichevole con la grecia il genovese Lipani è apparso molto più incisivo rispetto alla partita contro il Lussemburgo nel dare le palle giuste per la fase offensiva dell’Italia.

Fini (sino a ieri sera era lui a detenere il record strappato da Ekhator) è entrato nella ripresa ed è suo il cross per Koleosho il cui tiro si è stampato sulla traversa nella ripresa. Sacrificato sull’altare della necessità dopo l’espulsione di Reggiani, è stato rilevato da Favasuli.