Edilizia, dalla Regione 230mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Genova. La Regione Liguria stanzia 230mila euro per sessanta interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In questo modo verranno soddisfatte le richieste pervenute dai Comuni liguri per l’annualità 2025/2026, redatte dagli stessi in base alle domande dei cittadini.

Novità di quest’anno è l’apertura agli inquilini di alloggi Arte, che hanno avuto la possibilità, tramite le proprie aziende assegnatarie, di fare richiesta di finanziamento. Si tratta di interventi legati ad ascensori, montascale, elevatori, accessibilità e fruibilità di locali interni alle abitazioni, con contributi per ciascun richiedente che oscillano tra i 5.800 euro e i 1.500.

“Con questo provvedimento andiamo a finanziare tutte le richieste che ci sono arrivate dai Comuni eseguendo 60 interventi significativi – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola – Al contempo lanciamo un appello agli stessi e a tutti i cittadini che vivono situazioni di difficoltà affinché le segnalino perché avremo ulteriori risorse, pari a circa 300mila euro, per intervenire e lavoriamo per aiutare più persone possibili”.

“Non vogliamo lasciare indietro nessuno e questo tipo di iniziative lo dimostra – conclude Scajola – Aprendo, per la prima volta, agli inquilini Arte abbiamo potuto finanziare interventi attesi da tempo dagli assegnatari che andranno a sommarsi a quelle degli altri cittadini. Parliamo di interventi che non hanno costi alti, ma che possono davvero contribuire a cambiare, in meglio, la quotidianità di una persona partendo dal luogo in cui abita”.

“Presentare come un grande risultato 230mila euro per abbattere le barriere architettoniche in tutta la Liguria significa non rendersi conto della dimensione del problema – contrattacca il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale – Parliamo di appena 60 interventi per un’intera regione: una cifra irrisoria, uno schiaffo a chi da anni attende soluzioni per rendere accessibili abitazioni, edifici pubblici, scuole e spazi urbani. Lo stanziamento annunciato dalla giunta è inferiore a quanto percepiscono alcune figure apicali nominate da Bucci; meno di quello che guadagnano i commissari degli ospedali e persino meno di quanto spesso viene destinato a singoli eventi. Per questo presenteremo un ordine del giorno in Consiglio regionale per impegnare la Giunta a predisporre un programma straordinario che riguardi scuole, edifici pubblici e vivibilità delle nostre città. Servono investimenti, tempi certi e interventi strutturali. Le politiche portate avanti finora dal centrodestra sulle barriere architettoniche sono largamente insufficienti”,