Nel 2025 l’economia della Liguria è cresciuta più della media nazionale: i dati della Banca d’Italia

Genova. Nel 2025 l’economia della Liguria è cresciuta leggermente. È quanto evidenzia il rapporto annuale della Banca d’Italia. In particolare il prodotto sarebbe aumentato dello 0,8%, un valore di poco superiore alla media italiana. Ma l’incertezza sull’evoluzione della domanda, alimentata dai conflitti in corso e dalle perduranti tensioni geopolitiche e commerciali, condiziona le aspettative per i prossimi mesi, che sono improntate a cautela.

Le imprese

Nell’industria in senso stretto l’occupazione è lievemente incrementata, mentre il numero delle ore lavorate e il fatturato a prezzi costanti si sono mantenuti su livelli allineati a quelli dello scorso anno. L’accumulazione di capitale fisso è cresciuta.

Nelle costruzioni l’attività ha continuato a rallentare, nonostante il sostegno dato dalla prosecuzione dei lavori relativi alle principali opere infrastrutturali. Le ore lavorate dichiarate alle casse edili sono aumentate dell’1,5%. Nel comparto immobiliare le compravendite di abitazioni sono tornate ad aumentare, con prezzi in rialzo. Anche le transazioni di immobili non residenziali sono salite.

Le presenze turistiche sono diminuite di poco (-1%), sia nella componente domestica sia in quella straniera. Tale dinamica ha riflesso una lieve riduzione della permanenza media, mentre gli arrivi sono cresciuti.

Il numero dei passeggeri in transito nei porti liguri è salito dell’1,4%, sostenuto dal segmento delle crociere. Malgrado le persistenti incertezze dello scenario economico internazionale, i traffici mercantili marittimi sono rimasti pressoché stazionari (-0,2%). La componente containerizzata espressa in unità di carico è aumentata, beneficiando dei maggiori flussi di transhipment indotti dalla riorganizzazione delle rotte.

Le condizioni economiche aziendali si sono mantenute favorevoli: secondo l’indagine della Banca d’Italia oltre l’85% delle imprese liguri ha conseguito un risultato economico positivo. Anche la liquidità è rimasta su livelli elevati nel confronto storico, seppure in lieve riduzione nella componente rappresentata dai depositi bancari.

Il mercato del lavoro e le famiglie

Dopo la stabilizzazione registrata l’anno precedente, nel 2025 l’occupazione in Liguria è tornata a crescere (+2,7%), grazie all’aumento dei lavoratori dipendenti (+5%). Le assunzioni nette sono complessivamente diminuite, ma si sono incrementate leggermente quelle con contratto a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione si è ulteriormente ridotto e la partecipazione al mercato del lavoro è salita. Il ricorso agli strumenti di integrazione salariale è rimasto sostanzialmente invariato, mantenendosi su livelli bassi nel confronto storico.

Il favorevole andamento dell’occupazione ha sostenuto il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici, che in termini reali si è innalzato in misura di poco superiore alla media nazionale. Nonostante la ripresa delle componenti più volatili dell’inflazione, anche i consumi in termini reali sono cresciuti.

L’intermediazione finanziaria

I prestiti bancari al settore privato non finanziario sono tornati ad aumentare, interrompendo un calo iniziato negli ultimi mesi del 2022. I finanziamenti alle imprese hanno sostanzialmente cessato di diminuire, beneficiando anche della progressiva riduzione dei tassi di interesse e del mantenimento da parte delle banche di politiche di offerta stabili. L’espansione dei prestiti di banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici – già avviatasi nell’ultima parte del 2024 – si è rafforzata, riflettendo il graduale ritorno alla crescita dei mutui per l’acquisto di abitazioni, legato alla ripresa delle transazioni immobiliari; il credito al consumo ha rallentato leggermente.

I flussi di nuove posizioni deteriorate sono aumentati, ma l’incidenza dei prestiti deteriorati su quelli totali, al lordo delle rettifiche di valore, è rimasta pressoché stabile.

Sul fronte del risparmio, i depositi del settore privato non finanziario sono diminuiti lievemente: l’incremento dei depositi delle famiglie è stato più che compensato dal calo di quelli delle imprese. Il valore dei titoli a custodia presso il sistema bancario ha continuato ad aumentare, riflettendo sia l’afflusso di risorse verso nuove emissioni sia il rialzo delle quotazioni di mercato.

La finanza pubblica decentrata

Nel 2025 la spesa degli enti decentrati liguri è cresciuta, sia nella componente corrente sia, soprattutto, in quella in conto capitale, che ha continuato a beneficiare dei finanziamenti attribuiti nell’ambito delle politiche europee. Le risorse assegnate dal Pnrr risultano superiori alla media italiana in rapporto alla popolazione e concentrate soprattutto nei progetti relativi alle infrastrutture per la mobilità sostenibile (missione 3) e alla rivoluzione verde e transizione ecologica (missione 2). La realizzazione degli interventi ricompresi nelle politiche di coesione e relativi al ciclo di programmazione 2021-27 risulta a uno stadio più avanzato rispetto a quello osservato nella media del Paese.

Bucci: “Confermata l’efficacia delle strategie messe in campo”

“Il rapporto della Banca d’Italia conferma che nel 2025 l’economia ligure ha mostrato ottimi segnali di crescita, registrando un incremento superiore alla media nazionale. Si tratta di un dato incoraggiante che conferma l’efficacia delle strategie messe in campo negli ultimi anni: investire nel futuro, soprattutto in infrastrutture e le grandi opere, si è rivelata una scelta vincente per aumentare la qualità di vita dei cittadini liguri e la competitività delle imprese”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, commentando i dati emersi dal rapporto annuale,

“Particolarmente significativo è anche il dato sull’occupazione – prosegue Bucci – che nel 2025 ha continuato a crescere grazie soprattutto alla maggiore diffusione del lavoro dipendente, segnale di un mercato del lavoro più solido. Proprio le aziende liguri hanno continuato a dimostrare capacità di crescita e competitività: secondo la Banca d’Italia, oltre l’85% delle imprese ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo. Allo stesso tempo, l‘aumento degli investimenti pubblici, cresciuti del 14,6%, testimonia come le risorse europee e l’impegno delle istituzioni stiano producendo effetti concreti. In sanità, inoltre, l’avanzamento degli interventi previsti dal Pnrr e il potenziamento delle strutture territoriali stanno contribuendo a rafforzare i servizi ai cittadini, con livelli di attuazione superiori alla media nazionale”.

“Il quadro tracciato dalla Banca d’Italia racconta di una Liguria dinamica e vivace, pronta ad affacciarsi al futuro grazie alle solide basi costruite nel passato – conclude il presidente Bucci -. Il nostro territorio si sta muovendo nella direzione giusta: come istituzioni ci impegneremo al massimo per proseguire su questo percorso di crescita, in modo da garantire un futuro migliore ai nostri figli e alle future generazioni”.