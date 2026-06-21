Legambiente, torna la due giorni di Ecoforum: al Blue District l’economia circolare

Genova. Saranno due giorni per fare il punto sull’economia circolare in Liguria quelli che si svolgeranno il 22 e il 23 giugno nella sede del Genova Blue District in via del Molo 65R organizzati da Legambiente Liguria.

Si inizia il 22 giugno con una tavola rotonda (dalle 10:00 alle 13:00) per approfondire la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata nella nostra regione – con un focus su Genova che nonostante qualche piccolo segnale di miglioramento, non ha ancora fatto il salto di qualità necessario – e Savona dove invece il nuovo Piano dei rifiuti sta dando i primi risultati.

L’incontro sarà aperto dalla proiezione del filmato realizzato dalla eco-troupe di Legambiente Liguria a Genova con interviste all’assessora Silvia Pericu e a Maurizio Salvo del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) per capire quali azioni ha messo in campo l’amministrazione per raggiungere il 65% di raccolta differenziata.

Parteciperanno al confronto Claudio Oliva, Direttore Genova Blue District, Silvia Pericu, Assessora all’Ambiente Comune di Genova, Luca Zane, Comunicazione AMIU Genova, Barbara Pasquali, Assessora all’Ambiente Comune di Savona, Stefano Valle, Amministratore delegato SEA-S s.r.l. Savona, Lara Bini, Comunicazione DNA Ambiente, Maurizio Salvo, Area rapporti con il territorio CONAI. Modera gli interventi il direttore di Legambiente Liguria, Federico Borromeo.

Dalla tarda mattina al pomeriggio (12.30-17:30) si svolgerà uno swap party per sensibilizzare sul tema del tessile e del fast fashion. L’obiettivo è scambiare quello che non si usa più invece di buttarlo. Per partecipare basta portare vestiti ancora in buono stato (sono esclusi indumenti intimi, costumi, calzature) e si potranno scambiare con altri presenti fino a un massimo di dieci. L’ingresso è libero.

Martedì 23 giugno la mattinata inizierà con un confronto (10:00-11:15) sul tema del pericolo delle plastiche in mare, soprattutto nel Mar Ligure cuore del Santuario Pelagos. Ma l’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sulla Legge Salva Mare – approvata nel 2022 ma attualmente bloccata in mancanza dei decreti attuativi – che tra le altre cose prevede sistemi di intercettazione della plastica alla foce dei fiumi, la creazione di zone nei porti dove poter depositare i rifiuti recuperati a mare e incentivi ai pescatori se portano a terra materiali plastici.

Parteciperanno alla tavola rotonda Marina Sannipola per il Genova Blue District, Francesca Garaventa ricercatrice del CNR – IAS, Chiara Quartero, Impact Manager OutBe, Federico Borromeo, Direttore Legambiente Liguria e Stefano Bigliazzi, Presidente Legambiente Liguria.

La mattinata proseguirà affrontando il tanto dibattuto tema delle spiagge libere (11:15-12:30) in una regione come la Liguria che ha il primato negativo per percentuale di costa in concessione.

Parteciperanno all’incontro Claudio Oliva, Direttore Genova Blue District, Selena Candia, Consigliera Regione Liguria, Mattia Fiorini, Sindaco di Spotorno, da poco premiato da Legambiente nazionale per il suo impegno a favore delle spiagge libere, Stefano Salvetti, Referente ligure di Mare libero, associazione da anni impegnata a garantire il libero accesso al mare e Stefano Bigliazzi, Presidente Legambiente Liguria.

L’Ecoforum Liguria racconta le buone pratiche dell’economia circolare anche attraverso dei video racconti realizzati da Ugo Roffi con in conduzione Fedra Gianoglio, geo-naturalista. Le ultime tappe sono state Framura, Ortovero e Genova il cui filmato dopo l’anteprima all’Ecoforum, sarà sui social dell’associazione dal 25 giugno.

La campagna di sensibilizzazione e informazione sulla gestione dei rifiuti EcoForum è organizzata da Legambiente Liguria con il sostegno del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, DNA Ambiente e la collaborazione del Genova Blue District.