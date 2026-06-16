Finte cassette degli attrezzi e speaker imbottiti di erba e fumo: finanzieri intercettano carico di droga a Sestri Ponente

Genova. La droga era stata occultata all’interno di alcune casse acustiche e in delle cassette per gli attrezzi, con tanto di sistema per abbattere gli odori e alcuni accorgimenti per aggirare i controlli, ma non è bastato: i finanzieri della compagnia di Genova Sestri sono riusciti a scovare e intercettare un carico da oltre 6 kg di sostanza, tra hashish e marijuana, proveniente dalla Spagna.

A far cadere la spedizione nella rete degli investigatori, la fittizietà dei dati riportati nel campo del soggetto destinatario del pacco unitamente al ritiro presso punti di ritiro ha indotto le Fiamme Gialle ad approfondire i controlli.

Le successive ispezioni hanno consentito di scoprire un elaborato sistema di occultamento studiato per eludere i controlli. Le spedizioni intercettate apparivano come normali colli contenenti una cassetta degli attrezzi e una cassa acustica portatile, ma al loro interno nascondevano la sostanza stupefacente mediante accorgimenti particolarmente insidiosi. Nella cassa acustica, i mittenti, dopo avere rimosso i circuiti elettronici originali, hanno sfruttato lo spazio ricavato per occultare un involucro, appositamente confezionato sottovuoto così da impedirne la dispersione degli odori, contenente marijuana.

Ancora più sofisticato il metodo utilizzato nella cassetta degli attrezzi, all’interno della quale diversi panetti di hashish sono stati completamente inglobati e nascosti in abbondante schiuma espansa, rendendone particolarmente difficoltosa l’individuazione durante i controlli.