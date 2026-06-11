Domenica torna la fiera di Sant’Antonio a Boccadasse con 85 banchi di merci varie

Genova. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 alle 22, a Boccadasse torna la tradizionale fiera di Sant’Antonio. La manifestazione, che con spazi rinnovati ospiterà 85 banchi di merci varie, animerà corso Italia in entrambe le direzioni tra l’intersezione con via alla Torre dell’Amore ed il primo tratto di via Cavallotti fino al distributore di carburante, escluso.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, domenica 14 giugno, nei sottoelencati tratti di corso Italia entreranno in vigore le seguenti disposizioni:

– ‎dalle ore 00.01 fino alle ore 23.59 o comunque a cessate esigenze in corso Italia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giordano Bruno ed il civico 2 di via Cavallotti, su entrambe le carreggiate: divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti.

– ‎dalle ore 6.00 fino a cessate esigenze in corso Italia, direzione levante, nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e l’intersezione tra via Cavallotti e via De Gaspari: divieto di transito.

– in corso Italia, direzione levante, tra l’intersezione con via Giordano Bruno ed il parcheggio in superficie al civico 17: istituzione di senso unico alternato per consentire l’accesso al parcheggio.

– dalle ore 6.00 fino a cessate esigenze in corso Italia, direzione ponente, nel tratto compreso tra l’intersezione via Cavallotti / via De Gaspari a via Torre dell’Amore esclusa: divieto di transito.

– in corso Italia, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra via Torre dell’Amore e via G. Bruno: istituzione di senso unico alternato.

– in corso Italia, direzione ponente, dall’intersezione via Cavallotti/via De Gaspari fino al civico 1 rosso di via Cavallotti: il transito sarà consentito solo per l’accesso al parcheggio interrato al civico 1 rosso ed al distributore di carburante.

– doppio senso di circolazione nel tratto di via Mercantini tra via Tito Speri e corso Italia per consentire l’accesso alle proprietà laterali.

– soppressione della pista ciclabile di corso Italia dall’intersezione con via Giordano Bruno fino al primo tratto di via Cavallotti

– si renderanno necessarie la soppressione delle fermate e le deviazioni delle linee Amt sul percorso.

La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.