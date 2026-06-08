Domenica 14 giugno visita nel ventre del Ponte Monumentale con il Centro studi sotterranei

Genova. Gli esperti del Centro Studi Sotterranei accompagneranno i visitatori in un particolare e affascinante mondo sotterraneo.

Attraverso un tombino, un cunicolo tecnologico e poi ancora attraverso un pozzetto si ci muoverà sull’estradosso dell’imponente arcata strutturale del ponte, tra contrafforti di pietra, archi pensili e grandi fornici ellittici che regalano suggestive prospettive architettoniche. Si raggiungerà, infine, l’imponente salone dove si ergono ancora intatte (sotto la carreggiata stradale di Corso Andrea Podestà), per 20 metri in altezza, le Mura della 6^ Cinta fortificata della città di Genova voluta da Andrea Doria nel 1536.

Il ponte fu progettato tra il 1890 e il 1893 dall’ingegnere e architetto genovese Cesare Gamba. L’architettura monumentale esterna, che rievoca quella degli archi trionfali romani a tre fornici, fu disegnata dagli architetti Ronco e Haupt nel 1890.

La visita è da considerarsi di “medio” impegno fisico e non è adatta a: persone con problemi alle articolazioni (gambe e braccia); persone con girovita superiore a 185 cm (si deve attraversare un breve pozzetto di circa 70 cm di diametro); persone che soffrono di claustrofobia.

La visita è guidata da personale competente in modo approfondito con una introduzione di contesto storico-urbanistico-architettonico.

Informazioni dettagliate e prenotazione obbligatoria al numero 3755346629