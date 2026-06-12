Discoteche e movida, in prefettura il punto sulla sicurezza in vista dell’estate: richiesti più treni per le riviere

Genova. Si è riunito a Genova in questi giorni il tavolo di monitoraggio sul “Patto locale per la sicurezza delle discoteche”, l’accordo siglato nel luglio del 2025 in attuazione del protocollo nazionale “Divertiamoci in sicurezza”. L’incontro, svoltosi il 10 giugno, è servito a fare il punto sulle misure in atto e a pianificare i controlli in vista dell’imminente stagione estiva, anche alla luce del piano di verifiche straordinarie avviato dopo il tragico incidente di Crans-Montana.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti della Regione Liguria, del Comune di Genova e dei principali comuni costieri della provincia (Arenzano, Chiavari, Lavagna, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante), insieme ai vertici delle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, all’Asl, all’ispettorato del lavoro, alle associazioni di categoria e a Trenitalia. Sul tavolo l’intensificazione delle verifiche congiunte nei locali di pubblico spettacolo. Come riporta la prefettura in una nota stampa, in diversi casi, gli accertamenti hanno portato all’applicazione di sanzioni per la violazione delle normative di settore.

Al centro della discussione il potenziamento dei treni notturni.Rispondendo alle richieste di potenziamento avanzate dai sindaci, l’assessorato ai Trasporti della Regione Liguria e la direzione di Trenitalia hanno confermato l’avvenuta estensione della linea serale che collega Milano con il ponente ligure. Alla richiesta di un ulteriore aumento, azienda e istituzioni si sono dichiarate dispoonibili per valutare ulteriori incrementi sulle tratte maggiormente utilizzate durante l’estate e in occasioni di eventi particolari.

Il tavolo si è concluso poi con l’esame di alcune proposte innovative per la sicurezza della movida, la cui fattibilità tecnica ed economica sarà approfondita in un prossimo incontro dedicato.