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Botta e risposta

Inchiesta caporalato nel cantiere per la diga, il Pd: “Bucci faccia mea culpa invece di attaccare”

"Rispediamo al mittente le accuse di strumentalizzazione della vicenda e riteniamo oltremodo fuori luogo che affermazioni di questo tipo arrivino proprio da chi ricopre un ruolo tecnico"

cassoni nuova diga

Genova. “Appare evidente e, per noi, alla luce di quanto sta emergendo, giustificato il nervosismo del commissario e presidente della Regione Marco Bucci e del sub-commissario Alberto De Simone. La situazione, per le notizie diffuse in queste ore, richiederebbe qualche mea culpa e non un atteggiamento quasi di sfida nei confronti di chi chiede trasparenza, informazioni, controlli e assunzioni di responsabilità”.

Queste le dichiarazioni di Davide Natale, segretario Pd Liguria, e di Francesco Tognoni, segretario metropolitano Pd Genova, in merito alle parole del presidente della Regione Marco Bucci sull’inchiesta per caporalato nel cantiere per i cassoni della diga di Genova.

Rispediamo al mittente le accuse di strumentalizzazione della vicenda e riteniamo oltremodo fuori luogo che affermazioni di questo tipo arrivino proprio da chi ricopre un ruolo tecnico. Il compito delle istituzioni non è solo quello di dotarsi di un protocollo, ma di farlo funzionare, attuarlo e verificarne gli effetti sugli appalti e, soprattutto, riconoscere con umiltà che quanto accaduto ha evidenziato falle evidenti nel sistema di controlli messo in campo”, proseguono i dem.

Il riferimento è a quanto detto da Bucci dopo le prime dichiarazioni del Pd sull’inchiesta: ““Mi dispiace che diventino poi problemi di tipo strumentale – è stata la replica del governatore -. Ho visto delle dichiarazioni che mi fanno allibire. Proprio non hanno capito niente di come funziona il sistema. Sono totalmente fuorvianti, sono persone che non sanno come funzionano gli appalti o fanno finta di non sapere come funzionano gli appalti. E questo non va bene”.

“Se la struttura commissariale non si è accorta di nulla, esiste una responsabilità politica e operativa molto pesante. Il sub-commissario ha ribadito che ogni giorno vengono svolte attività di controllo, tracciabilità e presidio della legalità su ogni anello della filiera. Noi gli diciamo che, alla luce dei fatti emersi, questa attività fa acqua da più parti”, concludono Natale e Tognoni.

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