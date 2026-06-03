  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Discussione

Difesa della costa a Chiavari, Impegno comune organizza un incontro pubblico

L'invito è stato esteso anche all'amministrazione comunale in maniera tale da poter essere un incontro aperto e improntato al dialogo e al confronto

chiavari panorama

Genova. Le opere di difesa costiera in corso di realizzazione lungo il litorale di Chiavari sono tema che riguarda non solo la tutela della costa dall’erosione, ma anche il futuro ambientale, paesaggistico e turistico della città.

Per questo motivo l’associazione Impegno Comune ha organizzato l’incontro pubblico Opere a mare della costa di Chiavari: Discussione e proposte, in programma venerdì 5 giugno alle ore 20:30 presso l’Antica Farmacia dei Frati in Via Entella 7.

L’obiettivo della serata è offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento tecnico e scientifico, mettendo a confronto competenze diverse per comprendere meglio gli effetti delle opere attualmente in fase di realizzazione e le prospettive future del litorale chiavarese.

Interverranno:

Davide Grillo, Presidente di Impegno Comune;
Sandro Brizielli, ingegnere e project manager;
Alessandro Casarino, Weather Marine Forecaster e coordinatore della Sala Operativa Navimeteo;
Franco Marco Elter, professore PhD di Geologia strutturale.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati temi quali l’evoluzione della costa, i fenomeni erosivi, l’influenza di correnti marine e venti dominanti, l’impatto degli eventi meteomarini e l’efficacia delle opere di protezione costiera.

“Quando si interviene sul mare e sul litorale si compiono scelte che producono effetti per decenni. Riteniamo quindi fondamentale che i cittadini possano conoscere, comprendere e discutere gli aspetti tecnici che stanno alla base di questi interventi. Il nostro obiettivo non è alimentare polemiche, ma favorire un confronto informato e trasparente su un tema che riguarda l’intera comunità”, dichiara il presidente di Impegno Comune, Davide Grillo.

L’invito è stato esteso anche all’amministrazione comunale in maniera tale da poter essere un incontro aperto e improntato al dialogo e al confronto.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.