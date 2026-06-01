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Dislocamento

Depositi chimici, le Officine Sampierdarenesi: “Nuove ipotesi? Chiediamo un confronto pubblico”

Indiscrezioni di stampa negli ultimi giorni hanno fatto tornare d'attualità l'opzione della darsena tecnica vicina a calata Bettolo

calata bettolo

Genova. La questione del dislocamento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba dall’attuale spazio di Multedo torna d’attualità, dopo l’altolà della giustizia amministrativa all’ipotesi di ponte Somalia, con un’indiscrezione del SecoloXIX.

Secondo il quotidiano genovese sarebbe nuovamente sul tavolo l’opzione di un trasferimento in una darsena tecnica vicino a calata Bettolo, sempre nel porto commerciale di Sampierdarena.

Un’opzione che torna a far preoccupare i comitati. Le Officine Sampierdarenesi Gianfranco Angusti, oggi retti da Barbara Barroero, e che per anni hanno battagliato contro il trasloco del polo chimico a Ponte Somalia, chiede oggi l’apertura di “un tavolo tecnico-istituzionale che coinvolga tutti i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione condivisa e trasparente”.

Secondo il comitato, prosegue la nota, le decisioni “su un tema così rilevante per il territorio, il porto e la sicurezza dei cittadini, devono essere affidate a un confronto pubblico, trasparente e istituzionale”.

In questa fase l’autorità portuale tornerà a discutere con il Comune di Genova le varie soluzioni possibili e una di queste, secondo le indiscrezioni di stampa, si trova in ambito portuale a levante di calata Bettolo. Lo spazio, utilizzato per il rifornimento delle navi, a cui si aggiungerebbe una parte di Calata oli minerali, è meno vicino alle case di quanto lo fosse ponte Somalia ma i comitati vogliono comunque essere coinvolti.

Parte dell’area è, ad ogni modo, oggi occupata da Eni, che dovrebbe dovrebbe rinunciare alla concessione. L’altro problema è che non si tratta di uno spazio particolarmente grande anche se c’è chi pensa che i depositi di Multedo oggi siano sovradimensionati.

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