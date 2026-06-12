Minori non accompagnati, il 19 e 20 giugno un corso per aspiranti mentori con Defense for Children

Genova. Oggi, 12 giugno 2026, entra ufficialmente in vigore il nuovo patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Defence for Children International Italia denuncia una riforma – e le modalità con cui il governo italiano si appresta a recepirla, attraverso la decretazione d’urgenza – che “calpesta il principio del superiore interesse del minore e priva i minorenni stranieri non accompagnati delle tutele garantite dal diritto internazionale e dalla legislazione nazionale”.

“Oltre a mettere in questione garanzie fondamentali che devono essere assicurate a tutte le persone minorenni – da qualsiasi luogo provengano – il recepimento nel nostro paese rischia fortemente, oltre alle gravi violazioni, di determinare condizioni di precarietà ed insicurezza – dichiara Pippo Costella, direttore di Defence for Children International Italia – è fondamentale che le nostre istituzioni locali e nazionali comprendano bene le implicazioni di queste misure europee per approntare piani e politiche intelligenti, efficaci a tutela dei minorenni e, insieme al loro, della nostra comunità nel suo complesso”.

La denuncia di Defence for Children si articola sui seguenti punti: no alla detenzione dei minori, identificazione umana, mai coercitiva, no alle procedure accelerate che comprimono tempi e garanzie legali, difesa della tutela volontaria, accertamento dell’età multidisciplinare, rapidità nell’interesse del minore.

“Il nostro paese non può azzerare i progressi della propria legislazione, a partire dalla Legge 47/2017 (Legge Zampa), modello d’eccellenza europeo per la protezione dei minori soli. Il Patto UE lascia agli Stati ampi margini di scelta: usarli per ridurre le tutele sarebbe una decisione etica e politica tanto inaccettabile quanto inefficace”, dicono dall’associazione.



IL CORSO DI MENTORING PER GIOVANI DAL MONDO – 19 E 20 GIUGNO A GENOVA

Defence for Children Italia prosegue sempre il suo impegno per sostenere l’integrazione dei giovani provenienti da diverse parti del mondo che arrivano in Italia da soli, senza una figura adulta di riferimento. A questo scopo dal 2019 è nato il progetto di mentoring, per costruire relazioni di fiducia, di sostegno e di accompagnamento tra cittadini volontari – formati e accompagnati da Defence for Children – e giovani migranti neomaggiorenni.

Venerdì 19 e sabato 20 giugno è previsto il nuovo corso presso la sede “Tutto Mondo” di Defence for Children Italia, in piazza Don Gallo 5, 6, 7.

Venerdì 19 giugno dalle 14 alle 18 sabato 20 giugno dalle 9:30 alle 17:30.

La partecipazione al corso non comporta un impegno obbligatorio come mentore, ma offre le basi per valutare se intraprendere questa significativa esperienza.

I mentori che parteciperanno al programma saranno costantemente supportati da Defence for Children Italia, che offre formazione, supervisione e supporto educativo, sociale e legale durante l’intero percorso.

Inoltre, i mentori avranno l’opportunità di partecipare a incontri di approfondimento e di entrare in contatto con altre realtà che operano sul territorio, favorendo il rafforzamento delle reti di supporto.

Per iscriversi e altre informazioni sul corso, cliccare a questo link.