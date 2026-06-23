Darsena, trentenne trovato ferito in acqua: dopo il recupero reagisce violentemente e rifiuta le cure

Genova. Serata movimentata ieri alla Darsena di Genova, dove la Croce Bianca Genoveseè intervenuta in codice giallo nella zona di Ponte Morosini, unitamente ai Vigili del Fuoco – anche con la squadra nautica- e alla Capitaneria di porto per il recupero di un “uomo in mare”.

Al 112 era giunta una segnalazione riguardante un uomo di circa 30 anni, di origine nordafricana, nello specchio acqueo della Darsena, ferito. Alcuni passanti gli hanno lanciato un salvagente a cui aggrapparsi. Una volta ricondotto sulla banchina dall’unità navale dei Vigili del Fuoco, i soccorritori hanno riscontrato alcune ferite lacero-contuse sulla nuca e sul braccio destro, per cause al momento sconosciute.

Il paziente tuttavia si è allontanato rifiutando le cure e senza fornire le generalità, assumendo un atteggiamento violento. Successivamente sono giunti sul posto i Carabinieri.