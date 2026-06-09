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Via gramsci

Darsena, pugni in faccia a una turista di 14 anni: fermata una 25enne

È successo intorno alle 11:30. La ragazzina era da poco sbarcata da una nave da crociera insieme alla famiglia

Generico giugno 2026

Genova. Una turista francese di 14 anni è stata aggredita martedì mattina davanti a un panificio in via Gramsci.

È successo intorno alle 11:30. La ragazzina era da poco sbarcata da una nave da crociera insieme alla famiglia ed era in coda davanti al panificio quando è stata aggredita da una ragazza di circa 25 anni per motivi da accertare.

Secondo il racconto, l’adolescente sarebbe stata raggiunta da un pugno al volto, riportando varie escoriazioni in seguito alla colluttazione che ne è nata subito dopo. È stata medicata sul posto dai soccorritori della Croce Bianca Genovese e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La ragazza artefice dell’aggressione si è in un primo tempo allontanata, per poi tornare in zona all’arrivo delle volanti della Polizia. È stata così riconosciuta dalla famiglia e fermata dopo aver opposto resistenza agli agenti, in stato di agitazione.

In mattinata un’altra aggressione a poca distanza, nel cuore del centro storico: un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato durante una lite in un appartamento di vico delle Vigne.

 

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