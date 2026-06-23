Dalla Liguria alla guida della ricerca mondiale sul sonno: Dario Arnaldi eletto Presidente dell’International RBD Study Group

Genova. C’è tanta Liguria, e c’è soprattutto un’eccellenza medica di livello assoluto, sul tetto del mondo della neurologia. Il professor Dario Arnaldi, stimato specialista in forza al Policlinico San Martino di Genova, è stato eletto Presidente dell’International RBD Study Group, la principale società scientifica internazionale dedicata allo studio, alla diagnosi e alla cura del disturbo comportamentale del sonno REM. Un incarico di immenso prestigio che proietta il Centro di Fisiopatologia del Sonno del nosocomio genovese direttamente alla guida della comunità scientifica globale. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo accademico, ma ha acceso di orgoglio anche l’entroterra ponentino: Dario Arnaldi è infatti figlio di Giuliano Arnaldi, figura stimata e ben nota a Onzo, il borgo dell’alta Valle Arroscia che oggi festeggia questo straordinario traguardo con l’emozione profonda delle grandi occasioni.

Per comprendere la portata della nomina del professor Arnaldi, bisogna comprendere l’importanza della patologia al centro degli studi dell’International Group. L’RBD (REM Sleep Behavior Disorder) non è un semplice disturbo del sonno o un brutto sogno passeggero. Durante la fase REM, il corpo umano va incontro a una naturale paralisi muscolare che ci impedisce di muoverci mentre sogniamo. Nei pazienti affetti da RBD questa “frenata” viene a mancare: le persone “vivono” letteralmente i propri incubi, parlando, scalciando o agitando le braccia, con il rischio concreto di farsi male o di colpire chi dorme accanto a loro. Negli ultimi anni, la ricerca internazionale ha dimostrato che l’RBD è molto più di una notte agitata: è considerato oggi uno dei più potenti e precoci campanelli d’allarme per lo sviluppo di future malattie neurodegenerative, come il morbo di Parkinson. Studiare l’RBD significa, di fatto, fare prevenzione predittiva per la neurologia del futuro.

L’elezione di Arnaldi premia una carriera brillante e un percorso di ricerca d’avanguardia, ma rappresenta anche un sigillo di qualità per l’intero team della Neurofisiopatologia del San Martino. Si tratta di un lavoro quotidiano che unisce la cura del paziente alla ricerca clinica di alto livello, sotto il binomio inscindibile della ricerca che cura.