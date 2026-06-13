Da Genova parte la sfida di Avanti Psi: “Una sinistra riformista che unisca diritti, sicurezza e giustizia sociale”

Genova. “Da Genova parte una sfida politica chiara: costruire una sinistra riformista capace di tenere insieme diritti civili e diritti sociali, libertà e giustizia, inclusione e sviluppo. Sono temi che non possono essere contrapposti ma devono procedere insieme, perché riguardano la qualità della vita delle persone e il futuro del Paese”. Lo ha dichiarato Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, intervenendo al Palazzo Ducale di Genova in occasione della tappa ligure del progetto ‘Avanti per l’Italia’.

“C’è bisogno di una politica che sappia ascoltare le nuove fragilità sociali e le nuove domande di libertà. Ai giovani segnati dalla precarietà, ai lavoratori poveri, alle partite Iva senza adeguate tutele, a chi fatica ad accedere alla casa o a costruire un percorso di vita stabile, dobbiamo offrire risposte concrete. Allo stesso tempo, la difesa dei diritti individuali, dell’uguaglianza e della dignità delle persone resta un pilastro imprescindibile di una forza socialista e riformista”.

Maraio ha inoltre richiamato la necessità di affrontare con serietà il tema della sicurezza: “La sicurezza è un diritto dei cittadini e non può essere lasciata alla propaganda. Servono investimenti, più personale, presidi adeguati e strumenti efficaci per gli enti locali. La sinistra riformista deve tornare a parlare di questi temi con equilibrio e competenza, senza alimentare paure ma senza nemmeno sottovalutare i problemi”.

Nel corso dell’iniziativa è stato rilanciato il progetto ‘Avanti per l’Italia’, nato per mettere in rete culture riformiste, europeiste, cattolico-democratiche e civiche con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una nuova proposta di governo per il Paese.

“Una forza progressista moderna – ha concluso Maraio – deve saper coniugare diritti e doveri, libertà individuali e responsabilità collettive. Non esistono cittadini di serie A e di serie B, né graduatorie del disagio. La politica deve tornare a creare opportunità, garantire sicurezza, promuovere inclusione e rafforzare la coesione sociale. Da Genova arriva un messaggio chiaro: costruire un’alternativa riformista, credibile e radicata nei territori è possibile”.

All’iniziativa hanno preso parte Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva; Matteo Valle, dirigente di +Europa; Franco Floris, esponente del Partito Repubblicano Italiano; Simone D’Angelo, componente della direzione nazionale del Partito Democratico e consigliere regionale della Liguria; Daria De Luca, vicesegretaria nazionale di Avanti Psi; Marco Strada, tesoriere nazionale di Avanti Psi; Barbara Moretti, componente della segreteria nazionale socialista; e Marina Lombardi, presidente dell’Associazione Pertini-Stella. I lavori sono stati presieduti da Corrado Oppedisano, della direzione nazionale del PSI, e introdotti da Giorgio Brero, segretario regionale del PSI Liguria.

Presenti inoltre Fabio Paniello, segretario provinciale di Avanti Psi Genova; Giuseppe Ferrando, segretario provinciale di Avanti Psi Savona; Pier Paolo Ramoino, presidente della direzione regionale di Avanti Psi Liguria; Francesco Valerio, coordinatore regionale dei Giovani Socialisti; e Stefano Amoroso, coordinatore per la Transizione Energetica.