Cultura, a Palazzo Rosso debutta il primo totem per le donazioni contactless

Genova. Tradizione artistica e innovazione digitale si incontrano nei Musei di Strada Nuova: è stato inaugurato a Palazzo Rosso il primo totem per le donazioni digitali all’interno di un museo civico genovese. L’iniziativa nasce nell’ambito dell’evento legato al progetto europeo MetaDest – finanziato dal programma Interreg Italia–Francia Marittimo e che vede come capofila la Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale di Pisa con la partecipazione di FILSE per la Liguria – ed è stata realizzata in stretta collaborazione con il Comune di Genova.

L’evento ha segnato il debutto della sperimentazione dei dispositivi fisico-digitali Tap-to-Tip for Culture & Tourism, sviluppati dalla start-up innovativa TackPay. Grazie a questa tecnologia, cittadini e turisti potranno da oggi effettuare erogazioni liberali volontarie a favore dei musei civici di Genova in modalità completamente digitale. Attraverso QR code, tecnologia NFC e totem contactless, supportare la cultura diventa un gesto semplice, sicuro e tracciabile, senza alcun bisogno di scaricare applicazioni o effettuare registrazioni.

“Genova dimostra ancora una volta di saper coniugare l’immenso valore della sua storia e della sua arte con le opportunità del futuro – ha commentato l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – L’installazione di questo primo dispositivo a Palazzo Rosso non è solo un esperimento tecnologico, ma un atto di fiducia e di apertura verso un turismo più consapevole e partecipativo. Offrire ai visitatori uno strumento immediato, sicuro e digitale per sostenere i nostri musei civici significa renderli parte attiva nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio. Questa sinergia tra pubblico, privato e programmi europei è la strada giusta per rendere la cultura genovese sempre più accessibile, sostenibile e all’avanguardia”.

“Genova si conferma una città capace di innovare e di guardare al futuro dell’accoglienza turistica – ha affermato l’assessora al Turismo Tiziana Beghin – Con l’introduzione di questa tecnologia offriamo ai visitatori, sia italiani che internazionali, uno strumento smart, immediato e in linea con le abitudini di viaggio più moderne. Il turista di oggi cerca un’esperienza fluida e digitale in ogni momento del suo soggiorno: poter contribuire alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico con un semplice clic non solo semplifica il gesto della donazione, ma rende i visitatori parte attiva e consapevole della cura della nostra città. Grazie alla sinergia del progetto MetaDest, posizioniamo Genova all’avanguardia nel turismo culturale e sostenibile”.

“La Liguria conferma un ruolo di primo piano nel Programma Interreg Italia‑Francia Marittimo: su 79 progetti finanziati, ben 71 vedono il coinvolgimento di partner liguri, per oltre 32 milioni di euro destinati al nostro territorio. Un risultato che testimonia la qualità della nostra rete e la capacità di fare sistema. In questo contesto si inserisce il progetto META‑DEST, che rafforza il sostegno alle micro, piccole e medie imprese, contribuendo a promuovere un modello di sviluppo innovativo e sostenibile per il comparto turistico e territoriale”, ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Cooperazione territoriale europea, Alessio Piana.

“I progetti come MetaDest sono leve concrete per generare valore sui territori: attivano investimenti, rafforzano le imprese e contribuiscono a rendere il sistema turistico più solido e competitivo”, ha osservato il presidente di FILSE, Gerolamo Taccogna.