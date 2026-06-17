Cucina Popolare, Marco Bucci in visita per sostenere il progetto: pasti caldi e convivialità per chi è rimasto indietro

Genova. Giornata “tra i fornelli” questa mattina per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che tra grembiuli e vassoio ha vistato la Cucina Popolare Genovese a Staglieno, la “locanda” della Val Bisagno che da anni offre pasti e convivialità alle persone in difficoltà economica e non solo.

Marco Bucci, che era già stato ospite durante il mandato da sindaco, è tornato per rinnovare il suo sostegno al progetto: “Oggi Cucina Popolare Genovese ha avuto l’onore di accogliere come ospite Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria – scrivono i titolari Desideriamo ringraziare sinceramente per il sostegno al nostro progetto, per l’attenzione alla nostra missione e per il caloroso pranzo condiviso insieme”.

“Momenti come questo ricordano quanto siano fondamentali la solidarietà, la collaborazione e la cura reciproca – ricordano – Grazie per il tempo, la disponibilità e la vicinanza alla nostra comunità”.