Cucciolo precipita in un dirupo: il salvataggio dei vigili del fuoco

Orero. È sfuggito alla padrona durante una passeggiata ed è finito in un dirupo, intrappolato sul fondo e impossibilitato a tornare sul sentiero: protagonista del salvataggio è un cucciolo di 10 mesi, recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto.

La chiamata è arrivata da via Pernecco Superiore, quasi a Orero. Il cane, Ghemon, era in fondo alla scarpata, spaventato ma incolume.

I vigili del fuoco hanno posizionato la scala in dotazione al mezzo e hanno raggiunto l’animale, che si è fatto sistemare intorno l’imbracatura ed è stato così riportato sul sentiero, dove lo aspettava la padrona.