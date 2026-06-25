Focaccette, musica e solidarietà: nel weekend torna Crevari Invade

Genova. Torna Crevari Invade, la grande festa che dal 1992 unisce musica, solidarietà e comunità. Da venerdì 26 giugno fino a domenica 28, all’Anpi di Crevari – frazione Campenave – torna – dopo l’anteprima del 25 aprile e 1 maggio – l’attesissimo appuntamento con Crevari Invade, la festa benefica che ogni anno trasforma l’incantevole borgo in un’esplosione di musica, focaccette fritte e solidarietà.

Crevari Invade è una festa nata oltre trent’anni fa da un gruppo di ragazzi che si è riunito con la volontà di fare qualcosa di nuovo e di diverso. Con il passare degli anni, grazie alla partecipazione di un pubblico sempre più ampio, la festa è diventata una tradizione per la comunità di Crevari. L’evento è organizzato esclusivamente da volontari, che vanno dagli 8 agli 80 anni.

L’idea è quella di promuovere una festa accessibile a tutti, in cui si esibiscono band e dj, mantenendo prezzi popolari e devolvendo il ricavato in opere di beneficenza legate al territorio.

Info utili, orari e menù di Crevari Invade

La festa apre al pubblico ogni sera a partire dalle 19. Le focaccette di Crevari, che rimangono la specialità della casa, sono un marchio registrato che per scelta degli organizzatori possono essere vendute solo a scopo benefico, senza logiche puramente commerciali.

Il menu della cucina prevede anche hamburger, salsiccia, hot dog, acciughe fritte e dolce. Il bar serve invece cocktail, vino, sangria, oltre ovviamente alla birra. Presso lo stand del tiro a segno, con bersaglio e freccette professionali, potrete sfidare i vostri amici e tutti saranno premiati.

Come raggiungere Crevari Invade, strade e navette

Per raggiungere la festa ci sono diverse soluzioni. Dalla stazione ferroviaria di Voltri parte la linea 96 che porta a Crevari, mentre dal capolinea della linea 1 del bus troverete le navette (una da 8 posti e una da 15) messe a disposizione dall’organizzazione dalle 19.30 fino alle 00.30.

Per chi vuole salire con i mezzi privati la strada consigliata è quella che sale la collina dopo il capolinea del bus 1 a Voltri, anche se sarebbe preferibile muoversi in scooter. A tutti i partecipanti alla festa Crevari Invade chiede di parcheggiare con criterio in modo tale da lasciare lo spazio necessario per bus e navetta.

La strada della Brigna invece, il cui imbocco si trova sulla strada che porta a Fabbriche, è sconsigliata alle auto in quanto molto stretta e per gli scooter si consiglia molta prudenza. Anche in questo caso è importante non parcheggiare nell’area asfaltata sottostante l’ANPI ma solo sui prati, in modo tale da lasciare la via libera per le emergenze e le ambulanze.

Solidarietà

Solo nell’ultimo anno le donazioni hanno sfiorato i 55 mila euro che sono stati destinati all’acquisto di • Defibrillatori diffusi in tutta Crevari > 6.800 Euro • Corso per utilizzo dei defibrillatori > 750 Euro • Associazione “Amici della Scuola di Crevari”, contributo per il trasporto dei bambini > 2.000 Euro • Area giochi per la Scuola di Crevari > 6.900 Euro • Associazione Famiglie Malati di Alzheimer > 2.500 Euro • Ospedale di Voltri (laringoscopio digitale) > 1.575 Euro • Associazione Voltri di aiuto alle famiglie in difficolta (generi di prima necessità) > 2.500 Euro • Ospedale di Voltri (bladderscan, monitor Philips, barella per radiografie, 5 sedie a rotelle e aste flebo) > 12.000 Euro • Ospedale di Arenzano (tavolo funzionale, FES dx e sx, Omni HI5, tablet di controllo) > 6.600 Euro • Music for Peace (generi alimentari) > 1.300 Euro • COL Centro Oncologico Ligure (sonda ecocardiografica e applicativo software) > 12.000 Euro

Il programma dei concerti

Oltre alla solidarietà e alle focaccette l’altro pilastro della festa è la musica live. Negli ultimi anni, oltre al palco centrale dove si esibiranno i gruppi, è stato aggiunto uno spazio sui prati retrostanti dedicato al DJ SET, molto suggestivo, in mezzo al bosco e con la vista aperta sul mare.

Il venerdì si alterneranno sul palco: Rookie Rockers, Stoned Turtle, Juda’s Kiss e Sconvoltri. Mentre alla consolle del dj set si esibiranno Cheap Disco, Crunch e Dubbin Bubblin.

Al sabato invece il palco sarà calcato da Alassane Badboy & The Conqueros, DDC – Dipende dal Contesto, Post Derivae e Diatomea, mentre al dj set si esibiranno Benzi Dj, Ponente Selvaggio, Flatland Nik.O.Lo Greengo e Snitor.

La domenica invece chiuderanno questa edizione di Crevari Invade Squit Squat e Zaza Café con l’ultima scossa di adrenalina.