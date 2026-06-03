Genova nel vortice del crack, il piano del Comune: dormitori dedicati e “luoghi di decantazione”

Genova. L’omicidio di Villetta Di Negro è l’ennesimo riflettore acceso sull’allarme droga in città. Un allarme che in realtà risuona da mesi, legato soprattutto allo spaccio e al consumo di crack in centro storico e nelle zone adiacenti, con crescenti impatti sulla sicurezza e conseguenze sociali che rischiano di essere devastanti sul lungo termine: i moniti in questo senso non sono mancati da parte della sanità e di chi opera sul campo.

Finora si parlava soprattutto di microcriminalità: furti, rapine, degrado generalizzato. Pochi giorni fa il sangue vero e proprio: il presunto assassino di Pietro Paolo Alberto Signor, quando ha finito a bottigliate la vittima per poi legarne il cadavere, stava delirando probabilmente a causa del crack.

Così il Comune di Genova prova a correre ai ripari. Sono due le linee di azione indicate dall’assessora al Sociale Cristina Lodi. Da un lato dormitori dedicati alle persone senza dimora che presentano tossicodipendenze. E dall’altro i cosiddetti “luoghi di decantazione“, non stanze del buco ma ambienti protetti in cui seguire la disintossicazione dei soggetti che non possono essere trattati col metadone. E in questa categoria rientrano non solo i consumatori di crack, ma diverse vittime delle nuove droghe (come il Fentanyl) per cui non esistono ancora protocolli consolidati.

“Quello che noi possiamo fare è rilanciare i servizi di bassissima soglia – spiega Lodi -. Inizieremo a riportare il tema dei dormitori dedicati specificatamente alle persone che assumono sostanze stupefacenti. Finora tutte le persone venivano accolte indistintamente, mettendo insieme situazioni molto diverse tra loro, perché non si poteva più parlare di droga”.

L’assessora spiega che dal 1° luglio partirà la riforma del sistema di accoglienza dei senza dimora con nuovi bandi di coprogettazione che punteranno a offrire risposte specifiche secondo le necessità. La parola d’ordine adesso è “diversificazione“. Una sfida partita già alcuni mesi fa col censimento Istat che ha rilevato ben 803 persone senza una casa a Genova, di cui due terzi vivono abitualmente in strada.

“Però ognuno deve fare il suo pezzo – rimarca l’assessora -. Noi siamo disposti a collaborare al massimo e ci stiamo attrezzando per la nostra parte, ma il sistema sociosanitario è pronto? Noi possiamo intercettare queste persone, ma poi vanno disintossicate e trattate. La complessità delle sostanze e le conseguenze derivanti dalla loro assunzione sono competenza della Regione“.

L’idea, già al vaglio dei tavoli tra Comune e Regione, è quella di trovare luoghi adatti con operatori esperti e assistenza psicologica in cui gestire anche le gravi crisi provocate in fase di disintossicazione. “Parliamo di situazioni in cui andando in pronto soccorso non si risolverebbe il problema. Cocaina, eroina e hashish hanno un antidoto che è il metadone, così lavorano i Serd. Ma in questi casi non c’è un antagonista e allora servono spazi dedicati, fermo restando che è necessaria la volontà di andarci. È importante fare una riflessione su luoghi in cui eseguire un intervento clinico di bassissima soglia, altrimenti non ce la facciamo”, conclude l’assessora Lodi.