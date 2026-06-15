Costa Crociere Foundation celebra un anno di “Guardiani del Mare”: il bilancio

Genova. Costa Crociere Foundation celebra il primo anno di “Guardiani del Mare”, il progetto di edutainment ambientale dedicato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi costieri.

Lanciato l’8 giugno 2025 e sviluppato insieme a La Fabbrica, società specializzata in progetti educativi e culturali, Guardiani del Mare ha coinvolto nel suo primo anno quasi 26.000 giovani attraverso iniziative educative online, attività a bordo e incontri in presenza.

Tra queste: i 3 laboratori internazionali di edutainment realizzati a bordo della flotta Costa per i giovani di diverse nazionalità: Beach Detective e EcosySTEM per bambini e OceanOlympic Games per i ragazzi. Laboratori innovativi che in un anno hanno fatto esplorare e preservare l’ecosistema marino a 14.945 bambini e 6.444 teenagers; Blu Lab, laboratorio interattivo che unisce attività pratiche e strumenti digitali per far conoscere agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, il mare, i suoi abitanti e gli equilibri che li regolano e che tra dicembre 2025 e aprile 2026 ha raggiunto 149 scuole e 3.615 studenti, di cui 22 istituti provenienti da aree caratterizzate da dispersione scolastica; il Blu Grand Tour Show, un’esperienza immersiva che coinvolge ragazze e ragazzi che, con le proprie classi, cercano di superare 5 round di quiz, con l’obiettivo di apprendere e conoscere la biodiversità marina. Il ciclo di masterclass, ospitate a maggio 2026 a bordo di Costa Toscana e Costa Pacifica nelle città di Cagliari, Napoli, Civitavecchia, Genova e La Spezia, ha coinvolto 692 studenti provenienti da 18 scuole, di cui 7 situate in contesti socialmente fragili.

“Guardiani del Mare” rappresenta l’evoluzione naturale del programma “Guardiani della Costa”, che in otto edizioni ha coinvolto oltre 100.000 fra studenti e docenti italiani nelle attività di sensibilizzazione ed educazione alla conoscenza della ricchezza biologica marina e alla sua tutela, permettendo di raccogliere oltre 130.000 dati scientifici sulla biodiversità nel Mediterraneo, sui rifiuti marini e sull’inquinamento del mare.

Nel corso degli anni, Guardiani della Costa ha raggiunto 61.491 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso attività educative dedicate alla conoscenza del mare e della biodiversità, e 29.998 studenti delle scuole secondarie di secondo grado con percorsi teorici e pratici finalizzati alla salvaguardia delle coste italiane. E sulla base di questi risultati Costa Crociere Foundation ha voluto evolvere il progetto per ampliare ulteriormente la platea dei destinatari e rafforzarne l’impatto educativo, coinvolgendo non solo le scuole ma anche i giovani ospiti delle navi Costa.

“Con Guardiani del Mare portiamo l’educazione ambientale nelle comunità toccate dalle nostre navi, coinvolgendo le scuole dei territori visitati – anche in aree ad alta dispersione scolastica – e, allo stesso tempo, migliaia di bambini e ragazzi provenienti da tutto il mondo in vacanza a bordo. È in questo intreccio tra impatto locale e comunità internazionale che il progetto esprime il suo valore più grande: far crescere nei giovani, ovunque provengano, una cultura condivisa di rispetto e amore per il mare.” Ha dichiarato Sara Dotta – Direttore Comunicazione ed Eventi di Costa Crociere e Segretaria Generale di Costa Crociere Foundation.

DALLA CONOSCENZA ALL’AZIONE

Alla base di Guardiani del Mare vi è la convinzione che la conoscenza rappresenti il primo passo per sviluppare consapevolezza e responsabilità verso l’ambiente.

Per questo il progetto combina momenti educativi, attività STEM, esperienze immersive e iniziative concrete di tutela del territorio, trasformando studenti e giovani partecipanti in veri e propri esploratori dell’ecosistema marino.

Un esempio significativo è rappresentato dall’appuntamento di Genova del Blu Grand Tour Show, conclusosi con attività pratiche dedicate alla salvaguardia dell’ambiente costiero, realizzate insieme a Scuola di Robotica. Attraverso laboratori scientifici, esperienze di coding applicato alla raccolta dei rifiuti marini e una sessione di pulizia della spiaggia, gli studenti hanno raccolto complessivamente 80 chilogrammi di rifiuti, sperimentando in prima persona il valore dell’impegno ambientale.

Attraverso Guardiani del Mare, Costa Crociere Foundation conferma il proprio impegno nel promuovere l’educazione ambientale come leva di cambiamento, contribuendo alla formazione di cittadini più consapevoli e responsabili e rafforzando il legame tra le nuove generazioni e il patrimonio naturale rappresentato dal mare.

“Guardiani del Mare” si inserisce nel più ampio impegno di Costa Crociere Foundation, che dal 2014 ha realizzato: 32 progetti in 32 nazioni; 206.250 beneficiari raggiunti; 1.015.145 pasti completi distribuiti; 557.506 oggetti donati; 195.369 Kg di oggetti rigenerati

“Un impegno concreto per trasformare la felicità in un diritto condiviso, attraverso assistenza alimentare, supporto materiale e educazione ambientale marina – si legge nella nota stampa – La Fondazione investe il 100% delle donazioni ricevute in progetti che affrontano le fragilità sociali e ambientali del nostro tempo”