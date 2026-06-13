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Travolto

Corso Italia, 28enne investito da automobilista nella notte: è in condizioni gravissime

Il giovane è stato intubato con un severo trauma cranico e un dito semi-amputato. Il guidatore si è dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo dalla polizia

ambulanza notte croce bianca

Genova. Gravissimo incidente nella notte in corso Italia: un giovane di 28 anni è stato travolto da un’auto all’altezza di via San Giuliano, in direzione centro. Le sue condizioni sono critiche. L’uomo alla guida del mezzo si è allontanato, ma è stato fermato poco dopo dalla polizia. 

È successo intorno alle 4.30. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese insieme all’automedica del 118.

All’arrivo dei soccorritori il pedone risultava in stato di incoscienza, tanto che le prime chiamate parlavano di arresto cardiaco, fortunatamente poi non confermato.

Il 28enne ha riportato un severo trauma cranico con profonde lacerazioni a una gamba e ad una mano e la semi-amputazione di un dito, con copiosa emorragia. È stato intubato e trasportato al pronto soccorso del policlinico San Martino in codice rosso. Al momento non è escluso il pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto il nucleo infortunistica della polizia locale con le pattuglie distrettuali. La dinamica è in fase di ricostruzione. Il tratto interessato è stato temporaneamente interdetto al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.

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