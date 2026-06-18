Cornigliano scende in piazza: doppia appuntamento per il quartiere sospeso tra sicurezza e integrazione

Genova. Con i recenti fatti di cronaca, una nuova ondata di tensione rischia di far innalzare la temperature già rovente di questo inizio estate genovese. E come spesso accade il termometro sono le piazze, con manifestazioni e mobilitazioni che nelle prossime ore e nei prossimi giorni animeranno Cornigliano, uno dei quartieri che per la sua storia rappresenta peculiarmente la “frontiera” dei cambiamenti socio-urbanistici della città.

Sui social, in queste ore, sta rimbalzando la mobilitazione per questa sera: “A seguito degli ultimi, preoccupanti episodi che stanno portando le nostre delegazioni verso il degrado, avvertiamo l’urgenza di un piano per la sicurezza nei nostri quartieri, con l’obiettivo di sensibilizzare l’amministrazione e chiedere interventi risolutivi, il Comitato Cornigliano per la città assieme ai comitati aderenti ha promosso per questa sera, giovedì 18 giugno ore 20.30, una passeggiata solidale e comunitaria“.

Appuntamento quindi ai giaridni Melis per quella che è stata definita come “Una camminata tranquilla percorrendo Via Cornigliano”. Ad avere aderito alla chiamata alcuni comitati dal ponente e non, come Comitato via Sestri, Comitato Palmaro, Genova Insucura e altri. “È il momento di riappropriarci dei nostri spazi e di vivere il territorio insieme e senza paura, dimostrando che la nostra comunità è unita e presente“, chiude il manifesto.

Il manifesto per la passeggiata di questa sera

Nella stessa piazza la scuola di italiano per stranieri

Ma nella stessa Cornigliano si muovono altre anime e intenzioni. A lanciare un nuovo presidio nella stessa piazza ma in programma lunedì 22 giugno – in due momenti dalla 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 – è Genova Solidale, che da anni è impegnata in progetti di integrazione, su tutte le scuole di italiano per stranieri, presenti in quasi tutti i quartieri cittadini.

E sarà proprio una lezione pubblica il “movente” del presidio: “Non sappiamo che manifestazione per la sicurezza ci siamo a Cornigliano – scrivono gli organizzatori – ma certamente non lasceremo mai spazio al razzismo e la xenofobia se c’è ne fosse rigurgito, la scuola di italiano per stranieri di Cornigliano si fa in piazza, invitando a venire per fare volontariato attivo”.

“Il Comitato Genova Solidale nasce per opporsi a ogni forma di intolleranza – è nello statuto dell’associazione – Il nostro obiettivo è promuovere il dialogo e diffondere, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei quartieri, i valori dell’accoglienza e dell’integrazione”.