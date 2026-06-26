Cornigliano, il centro civico sarà intitolato a Leila Maiocco: lottò per la chiusura dell’altoforno e per le donne del quartiere

Genova. Il Centro Civico di Cornigliano porterà il nome di Leila Maiocco. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore con delega ai Municipi Davide Patrone, ha approvato la delibera per l’intitolazione della storica struttura di Villa Spinola-Narisano alla memoria della nota attivista e femminista genovese, scomparsa il 1° agosto 2024.

Il provvedimento dà seguito alla volontà espressa all’unanimità sia dal Consiglio Comunale che dal Municipio VI Medio Ponente, riconoscendo il legame indissolubile tra la figura di Leila Maiocco e la comunità del medio ponente e ponente cittadino.

«Intitolare il Centro Civico di Cornigliano a Leila Maiocco rappresenta una scelta politica e culturale- dichiara l’assessore ai Municipi Davide Patrone- Significa riconoscere che la storia di Genova si costruisce partendo dalle sue periferie, dalle lotte per il lavoro, per la salute e per l’ambiente che hanno definito l’identità del nostro Ponente e della nostra città. Ringrazio per questo il Municipio, da cui è partita l’iniziativa dell’intitolazione, che è stata anche approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, segno dell’attenzione che abbiamo per i municipi a cui continueremo sempre a portare ascolto. Leila Maiocco ha incarnato la forma più alta e nobile di cittadinanza attiva: una visione collettiva, femminista e profondamente solidale, capace di unire la difesa del territorio alla giustizia sociale. Questo spazio, che per quarant’anni è stato la casa della partecipazione democratica del quartiere, da oggi custodisce anche il simbolo di un impegno che non deve fermarsi, ricordando a tutti noi che le istituzioni camminano sempre sulle gambe e sulle idee delle persone che sanno guardare agli ultimi».

Leila Maiocco è stata una personalità carismatica e un punto di riferimento fondamentale per il quartiere di Cornigliano. Storica protagonista della battaglia civile per la chiusura dell’altoforno e co-fondatrice del Comitato Donne, Lavoro e Ambiente, ha dedicato la sua vita alla promozione di una cultura inclusiva, aperta e orientata all’ascolto delle periferie. Il Centro Civico, che nel 2025 ha tagliato il traguardo dei quarant’anni dalla fondazione, è stato per lungo tempo il fulcro delle sue attività di aggregazione e partecipazione attiva.

Trattandosi di una struttura civica ospitata all’interno di un immobile sottoposto a vincolo di interesse culturale, l’iter ha già superato un importante tassello: il 12 giugno 2026 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria ha rilasciato il nulla osta ufficiale per l’apposizione di una targa commemorativa sulla facciata principale dell’edificio, a lato del portone d’ingresso.

Poiché la scomparsa di Leila Maiocco è avvenuta meno di dieci anni fa, la legge nazionale (L. 1188/1927) richiede una deroga ministeriale per i casi eccezionali di persone che abbiano fortemente benemeritato sul territorio.

La Giunta ha quindi dichiarato la delibera immediatamente eseguibile per consentire agli uffici del Municipio VI Medio Ponente di trasmettere tempestivamente la documentazione alla Prefettura. L’efficacia del provvedimento e la successiva cerimonia di scopertura della targa saranno formalizzate non appena sarà ottenuto il via libera prefettizio.