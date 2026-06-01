Cornigliano, controlli della polizia locale a locali, negozi e giardini

Genova. Nel corso dell’ultimo fine settimana, la polizia locale ha messo in atto un servizio mirato di controllo del territorio nel quartiere di Cornigliano, all’interno in un’ampia attività di contrasto al degrado urbano.

I controlli hanno interessato diversi ambiti cruciali per la vivibilità del quartiere: dalla verifica del rispetto delle norme commerciali e delle ordinanze anti-alcol, fino al monitoraggio dei rifiuti, dei parchi e delle aree verdi. Gli agenti si sono concentrati in particolare su via Cornigliano, via Bertolotti, i Giardini Melis e i Giardini Lineari.

Sul fronte commerciale, gli operatori hanno eseguito 4 ispezioni all’interno degli esercizi di vicinato. Nel corso delle verifiche sono stati elevati due verbali da 1000 euro ciascuno per gravi difformità nell’esposizione dei prezzi e per la mancanza di cartelli chiari indicanti gli orari di apertura e chiusura del locale.

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dell’abuso di alcolici, in linea con i provvedimenti a tutela della quiete pubblica: gli agenti hanno infatti accertato e contestato 6 violazioni relative al mancato rispetto dell’ordinanza anti-alcol 38/2026. Inoltre, un cittadino extra-comunitario, trovato in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale per ubriachezza manifesta.

Il monitoraggio delle aree verdi e degli spazi pubblici ha portato alla luce diverse condotte illecite contro il decoro: in due distinti episodi nei parchi pubblici, due soggetti sono stati sanzionati per aver violato l’articolo 28 del Regolamento di Polizia Urbana (RPU) poiché intenti a urinare nello spazio comune; è stata contestata una violazione dell’articolo 50 RPU per bivacco in area pubblica e due sanzioni ai sensi dell’articolo 27 RPU per l’errata gestione dei rifiuti; gli agenti hanno riscontrato e sanzionato alcune difformità da parte di proprietari di animali d’affezione per la cattiva gestione delle minzioni dei propri cani nelle vie e nei giardini controllati.

I servizi mirati sul territorio verranno intensificati e saranno sempre più frequenti nel quartiere di Cornigliano, al fine di garantire la sicurezza, la legalità e il rispetto degli spazi comuni.