Cornigliano, carenze sulla sicurezza: multata associazione culturale

Genova. Fine settimana di controlli nei locali notturni per la Polizia di Stato.

Nella notte tra sabato e domenica, la polizia amministrativa e sociale della Questura, i vigili del fuoco e la sezione commercio e antidegrado della Polizia Locale hanno condotto un servizio finalizzato a svolgere controlli amministrativi e a verificare il rispetto, la prevenzione degli incendi e i requisiti di sicurezza in discoteche e locali notturni.

Tre i locali controllati. In uno, un’associazione culturale in zona Cornigliano, sono state riscontrate irregolarità. L’attività non era dotata di personale addetto alla sicurezza ed è stata accertata e contestata la violazione per la somministrazione di bevande a persone non associate. Complessivamente il gestore è stato sanzionato per un ammontare di 5.000 euro.