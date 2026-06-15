  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Verifica

Cornigliano, carenze sulla sicurezza: multata associazione culturale

La polizia ha svolto una serie di controlli amministrativi per verificare il rispetto delle norme anti incendio e i regolamenti amministrativi

polizia notte centro storico

Genova. Fine settimana di controlli nei locali notturni per la Polizia di Stato.

Nella notte tra sabato e domenica, la polizia amministrativa e sociale della Questura, i vigili del fuoco e la sezione commercio e antidegrado della Polizia Locale hanno condotto un servizio finalizzato a svolgere controlli amministrativi e a verificare il rispetto, la prevenzione degli incendi e i requisiti di sicurezza in discoteche e locali notturni.

Tre i locali controllati. In uno, un’associazione culturale in zona Cornigliano, sono state riscontrate irregolarità. L’attività non era dotata di personale addetto alla sicurezza ed è stata accertata e contestata la violazione per la somministrazione di bevande a persone non associate. Complessivamente il gestore è stato sanzionato per un ammontare di 5.000 euro.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.