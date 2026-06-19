Coop Liguria, bilancio approvato con 25 milioni di utile: Pittalis confermato presidente

Genova. Oggi, 19 giugno, si è tenuta l’assemblea generale dei soci di Coop Liguria, che ha approvato definitivamente il bilancio 2025 della cooperativa, chiuso con un utile consolidato di 24,9 milioni di euro.

L’Assemblea ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, che ha confermato nel ruolo di presidente Roberto Pittalis.

Come vice presidenti sono stati nominati il direttore Finanziario di Coop Liguria, Fernando Pellegrini (vicario) e la presidente di Talea Spa, Roberta Ferrari.

“Chiudiamo il mandato – ha detto Pittalis – con una cooperativa ancora più solida, efficiente e patrimonializzata, pronta a cogliere le eventuali opportunità di sviluppo offerte dal mercato e a mettere in campo azioni di tutela del potere d’acquisto di Soci e clienti, se la situazione internazionale ancora difficile che stiamo vivendo dovesse sfociare in un nuovo rialzo dell’inflazione. Inoltre continueremo a sostenere la collettività e il territorio, a coltivare la relazione privilegiata con le imprese locali e a investire sui giovani: negli ultimi anni ne abbiamo assunti circa 200 con contratti di apprendistato e ad altre 100 persone abbiamo offerto percorsi di crescita interna per formare i futuri manager cooperativi. Lo scorso anno abbiamo festeggiato 80 anni di storia e stiamo già guardando ai prossimi 80, perché uno dei tratti caratteristici della cooperazione è l’intergenerazionalità, cioè l’attitudine a guardare sempre al futuro”.

All’assemblea hanno partecipato 195 delegati da tutta la regione, eletti nel corso di 17 assemblee separate territoriali svolte tra il 4 e il 10 giugno, e circa 500 invitati.

Oltre al bilancio, l’assemblea ha approvato la fusione per incorporazione della Cooperativa Val Di Magra in Coop Liguria. Nel rispetto dei tempi di legge, l’atto di fusione formale sarà sottoscritto nella seconda metà del mese di ottobre. La cooperativa gestisce tre piccolissimi punti vendita nel comune di Luni e conta 16 dipendenti, che diventeranno a tutti gli effetti dipendenti di Coop Liguria.

Anche quest’anno, Coop Liguria ha incentivato la partecipazione dei Soci alle assemblee separate attraverso la solidarietà, impegnandosi a effettuare una donazione alle associazioni del territorio proporzionale al numero di voti espressi.

Essendo stata superata la soglia di 30mila voti (per la precisione sono stati 30.065), per le associazioni locali impegnate nella lotta alla povertà sono stati stanziati 70mila euro, già consegnati ai beneficiari.

Nel corso dell’assemblea generale la Cooperativa ha anche consegnato una donazione di 11mila euro a Gaslininsieme, legata alla raccolta delle figurine di Genoa e Sampdoria.

Per offrire ai delegati e agli invitati un’occasione di approfondimento e formazione, prima dell’assemblea è stata organizzata una tavola rotonda sul tema “Esercizio fisico e socialità: gli effetti positivi su salute e benessere”, alla quale ha preso parte come relatrice anche la sindaca di Genova Silvia Salis.