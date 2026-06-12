Al via a Genova la convention delle Camere di commercio italiane nel mondo

Genova. Prende il via domani uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per la promozione e il commercio del Made in Italy: la 35ª Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero, che per tre giorni si svolgerà tra il Palazzo della Borsa, l’Hotel Bristol e Palazzo Tobia Pallavicino.

Stanno arrivando a Genova 180 fra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di commercio italiane all’estero, suddivise in 64 Paesi, accolti dal presidente Luigi Attanasio e dal segretario generale Maurizio Caviglia.

Sabato 13 e Domenica 14 saranno dedicate ai lavori interni e al rinnovo degli organi, mentre Lunedì 15 la convention si aprirà al pubblico con il convegno: “Nuove Rotte e nuove regole per gli scambi internazionali”.

Ecco l’agenda di domani, sabato 13 giugno

dalle h.9:00 Accredito dei Delegati esteri (Sala delle Grida, Palazzo della Borsa)

h.10:00– 10:20 Saluti di benvenuto (Palazzo della Borsa)

Luigi Attanasio, Presidente CCIAA Genova

h.10:20 – 11:00 “La rete delle CCIE a sostegno delle PMI italiane”

Mario Pozza, Presidente Assocamerestero

h.11:00 – 13:00 Riunione dei Presidenti

(Palazzo della Borsa)

in parallelo

h.11:00 – 13:00 Riunione dei Segretari Generali

(Hotel Bristol Palace)

h.14:30 – 18:00 Riunioni d’area ed elezioni dei Rappresentanti in Consiglio:

• Area Europa ( CCIAA Genova)

• Area LATAM (Hotel Bristol Palace)

• Area NAFTA (Hotel Bristol Palace)

• Area Asia e Australia (CCIAA Genova)

• Area Africa e Golfo (Hotel Bristol Palace)