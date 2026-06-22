Scienza, Genova dal 28 al 3 giugno capitale della fisica applicata allo studio del vivente

Genova sarà capitale mondiale della fisica applicata allo studio del vivente dal 28 giugno al 3 luglio 2026. 500 scienziati da tutto il mondo popoleranno Genova per la dodicesima edizione della International Conference on Biological Physics (ICBP 2026) ai Magazzini del Cotone, dopo Kyoto, Pechino, Rio de Janeiro, Montevideo, Santa Fe, San Diego, Seghedino, Monaco, Goteborg e Madrid, fino all’ultima edizione a Seoul nel 2023.

«La fisica applicata ai sistemi biologici è oggi uno dei motori più dinamici dell’innovazione scientifica», sottolinea Alberto Diaspro, Chair della conferenza. Si tratta del più importante appuntamento internazionale dedicato alla fisica dei sistemi biologici, organizzato dalla Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata (SIBPA) sotto gli auspici della International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), principale forum mondiale per discutere le nuove frontiere della conoscenza dei sistemi viventi attraverso gli strumenti della fisica.

Dalle neuroscienze alla biologia quantitativa, dalla fisica delle cellule e dei tumori alle reti neurali, dalla struttura e funzione delle proteine alle nuove tecniche ottiche e di imaging, fino all’intelligenza artificiale applicata alla salute e alla bioingegneria, il congresso offrirà una panoramica completa delle sfide scientifiche che stanno ridefinendo il nostro modo di comprendere la vita offrendo letture magistrali di scienziate e scienziati da altissimo valore: Jennifer Lippincott Schwartz di Janelia Farm, Amos Maritan dell’Università di Padova, Julia Yeomans di Oxford, Toshio Ando dell’Università giapponese di Kanazawa, e Athanassia Athanassiou dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

La sera di domenica 28 giugno alle 18,30, ICBP2026 offre alla cittadinanza l’appuntamento di apertura, organizzato dall’infrastruttura SEELIFE, StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging nell’ambito del PNRR, su una delle tematiche più rilevanti degli ultimi anni: la meccanobiologia. La relazione, “Listening to biomechanics: Brillouin microscopy from fundamental physics to clinical insights” – “”Ascoltare la biomeccanica: dalla fisica fondamentale alla clinica sul paziente della microscopia di Brillouin” sarà tenuta da Giuliano Scarcelli, brillante scienziato italiano in attività all’Università del Maryland, nella cornice prestigiosa della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio e le scienziate e gli scienziati che parteciperanno a ICBP2026 di Genova nel mondo.