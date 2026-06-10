Operazione “largo raggio” a Cornigliano e Sestri Ponente: oltre 100 persone controllate

Genova. Ancora sanzioni per violazione dell’ordinanza anti alcol e per abbandono di rifiuti ingombranti nel ponente genovese. Tra il 4 e l’8 giugno, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza, gli agenti della Polizia Locale hanno condotto una serie di controlli a Cornigliano e a Sestri Ponente, identificando oltre 100 persone.

Gli agenti si sono concentrati sui Giardini Melis, sul Giardino Lineare e su via Cornigliano, e poi su via Sestri, via Cerruti, piazza Baracca, via Travi, il Mercato del Ferro e via Ciro Menotti.

Per due esercizi commerciali è scattata la multa, tre persone sono state segnalate per ubriachezza, 12 le violazioni per consumo di alcol in pubblico. Il nucleo dedicato al controllo del rispetto della normativa sui rifiuti ha accertato, con pattuglie statiche e tramite il controllo del sistema comunale di videosorveglianza, sette violazioni del Regolamento di Polizia Urbana e quattro casi di abbandono di rifiuti ingombranti con sanzioni da 1.000 euro.

I controlli di lunedì 8 giugno sono stati eseguiti con il personale della stazione carabinieri di Sestri Ponente.

“Ringrazio gli agenti coinvolti in questa nuova e ulteriore fase di controlli specifici sui territori di Cornigliano e Sestri Ponente – dice l’assessora a Sicurezza urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi – Il dispiegamento congiunto di più agenti, secondo l’approccio “interforze” già adottato internamente alla Polizia Locale di Genova attraverso le sempre più numerose e capillari operazioni “Largo Raggio”, consente di mettere in campo allo stesso tempo operatori specializzati in vari settori di intervento”.