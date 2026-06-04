Carenze igieniche e di sicurezza, 13mila euro di multe a locali del centro storico

Genova. Nuova tornata di controlli in centro storico da parte degli agenti della Questura di Genova.

All’attività, disposta dalla questora Burdese e coordinata dalla dirigente della divisione Pas, hanno partecipato poliziotti del commissariato Prè, il team cinofilo antidroga dell’Upg e agenti della Polfer e della polizia Locale, oltre al personale dell’ Asl 3.

Durante il controllo in un locale in zona stazione Principe frequentato da giovanissimi il personale della Asl e la Polfer hanno riscontrato diverse gravi non conformità in materia di igiene e sicurezza alimentare, come l’inadeguatezza delle procedure per il controllo degli animali infestanti e la carenza di adeguata manutenzione dei locali e delle attrezzature. Il locale è stato sanzionato per un totale di 5mila euro.

Anche all’interno di un ristorante di via Bersaglieri d’Italia sono state riscontrate gravi carenze igieniche e manutentive , oltre che la mancanza di acqua calda. Sanzionato amministrativamente per 2mila euro. Anche all’interno di una gastronomia etnica di via Andrea D’Oria, vicino alla fermata dei Flixbus, sono state constatate gravi non conformità in materia di igiene e sicurezza alimentare, quali la mancata dotazione di barriere anti-insetti alla finestre, carenze manutentive delle attrezzature, frigoriferi non adeguatamente puliti, non idonea detenzione di materiale da confezionamento e la mancata applicazione delle procedure HACCP. Contestati 7mila euro di sanzione totali.

Durante l’attività sono state identificate 34 persone, ispezionati quattro esercizi commerciali, di cui tre sanzionati per un totale di 13.000 euro.