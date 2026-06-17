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Alto impatto

Controlli nei locali del centro storico: chiusa una gastronomia, multe per 16mila euro

L'operazione coordinata dalla Prefettura ha riguardato anche la zona di Brignole. Identificate 140 persone

polizia locale chiusura centro storico

Genova. Controlli interforze ieri sera e fino alle due di notte tra la zona di Brignole, il centro storico e la Darsena.

L’operazione coordinata dalla Prefettura, è stata svolta da polizia di Stato, polizia locale, militari dell’esercito, carabinieri, guardia di finanza e personale di Asl 3.  Il blitz ‘ad alto impatto’ ha portato all’identificazione di 140 persone e a controlli in numerosi locali del centro storico.

Un locale è stato chiuso per carenze igienico-sanitarie: si tratta di una gastronomia etnica di via Gramsci per la presenza di infestanti e carenze igienico sanitarie. Il locale è stato anche multato per 6mila euro. Sanzionata anche una trattoria nella stessa via, un bar in via San Luca e in ristorante in piazza Lavagna.

In tutto le verifiche amministrative effettuate dalla polizia con il concorso del Reparto Commercio della Polizia Locale e della ASL 3 Igiene e Alimenti, hanno portato a erogare sanzioni per 16mila euro.

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