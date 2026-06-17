Controlli nei locali del centro storico: chiusa una gastronomia, multe per 16mila euro

Genova. Controlli interforze ieri sera e fino alle due di notte tra la zona di Brignole, il centro storico e la Darsena.

L’operazione coordinata dalla Prefettura, è stata svolta da polizia di Stato, polizia locale, militari dell’esercito, carabinieri, guardia di finanza e personale di Asl 3. Il blitz ‘ad alto impatto’ ha portato all’identificazione di 140 persone e a controlli in numerosi locali del centro storico.

Un locale è stato chiuso per carenze igienico-sanitarie: si tratta di una gastronomia etnica di via Gramsci per la presenza di infestanti e carenze igienico sanitarie. Il locale è stato anche multato per 6mila euro. Sanzionata anche una trattoria nella stessa via, un bar in via San Luca e in ristorante in piazza Lavagna.

In tutto le verifiche amministrative effettuate dalla polizia con il concorso del Reparto Commercio della Polizia Locale e della ASL 3 Igiene e Alimenti, hanno portato a erogare sanzioni per 16mila euro.