Oltre 60mila euro nascosti nel peluche del figlio: bloccata all’imbarco dei traghetti

Genova. Oltre 60mila euro nascosti dentro un peluche di Winnie the Pooh, affidato al figlio nella speranza che non attirasse troppo l’attenzione durante i controlli. La trovata è di una passeggera in partenza dal porto di Genova, intercettata dagli agenti delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza.

La donna, una cittadina nordafricana, si era appena imbarcata con l’auto a ponte Doria verso il Marocco. A bordo anche il figlio piccolo, che tra le mani reggeva il peluche. Durante i controlli sembrava particolarmente interessata a tenere d’occhio quell’orsetto, un atteggiamento che ha insospettito il personale delle Dogane e i finanzieri.

Grazie anche al fiuto dell’unità cinofila, addestrata a cercare contanti, il peluche è stato analizzato. All’interno del rivestimento erano nascosti 60.085 euro in contanti per cui la donna non ha saputo dare giustificazioni. I militari hanno quindi applicato le recenti disposizioni sul trattenimento temporaneo del denaro, trattenendo circa 25mila euro per svolgere gli accertamenti.

Nel corso degli stessi controlli sono stati trovati tra i bagagli dei passeggeri in partenza altri contanti non dichiarati, per un totale di 107.676,04 euro. In tre casi è stata pagata la multa che scatta in caso di mancata dichiarazione di somme sopra i 10mila euro, in uno è stato staccato un verbale di sequestro amministrativo, applicato su una somma di 35.059 euro.