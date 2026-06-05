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Controllo

Oltre 60mila euro nascosti nel peluche del figlio: bloccata all’imbarco dei traghetti

La trovata di una passeggera in partenza dal porto di Genova, intercettata dagli agenti delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza

Generico giugno 2026

Genova. Oltre 60mila euro nascosti dentro un peluche di Winnie the Pooh, affidato al figlio nella speranza che non attirasse troppo l’attenzione durante i controlli. La trovata è di una passeggera in partenza dal porto di Genova, intercettata dagli agenti delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza.

La donna, una cittadina nordafricana, si era appena imbarcata con l’auto a ponte Doria verso il Marocco. A bordo anche il figlio piccolo, che tra le mani reggeva il peluche. Durante i controlli sembrava particolarmente interessata a tenere d’occhio quell’orsetto, un atteggiamento che ha insospettito il personale delle Dogane e i finanzieri.

Grazie anche al fiuto dell’unità cinofila, addestrata a cercare contanti, il peluche è stato analizzato. All’interno del rivestimento erano nascosti 60.085 euro in contanti per cui la donna non ha saputo dare giustificazioni. I militari hanno quindi applicato le recenti disposizioni sul trattenimento temporaneo del denaro, trattenendo circa 25mila euro per svolgere gli accertamenti.

Nel corso degli stessi controlli sono stati trovati tra i bagagli dei passeggeri in partenza altri contanti non dichiarati, per un totale di 107.676,04 euro. In tre casi è stata pagata la multa che scatta in caso di mancata dichiarazione di somme sopra i 10mila euro, in uno è stato staccato un verbale di sequestro amministrativo, applicato su una somma di 35.059 euro.

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