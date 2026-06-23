Consulta del verde a Sampierdarena, Coppola: “Dopo 14 anni ingresso di nuove associazioni per allargare il confronto”

Genova. Si è riunita ieri pomeriggio, al Centro Civico Buranello di Sampierdarena, l’assemblea della Consulta del Verde del Comune di Genova. L’incontro, convocato dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione di associazioni ambientaliste, ordini professionali, enti pubblici territoriali e soggetti attivi, a vario titolo, nella cura, gestione e valorizzazione del verde urbano.

Tra i temi al centro dell’assemblea, l’approvazione della delibera comunale che consente l’ingresso nella Consulta del Verde di 6 nuove associazioni. Si tratta di un passaggio significativo: dal 2012 non venivano formalizzati nuovi ingressi all’interno della Consulta.

“Con l’assemblea di oggi proseguiamo un percorso di confronto avviato nelle scorse settimane a Palazzo Tursi e confermiamo una scelta precisa: aprire la Consulta del Verde a nuove energie, competenze e sensibilità – dichiara l’assessora al Verde urbano Francesca Coppola – L’ingresso di 6 nuove associazioni, dopo oltre dieci anni senza nuovi inserimenti, rappresenta un segnale importante. Questa Amministrazione crede nell’allargamento della partecipazione e nella costruzione di un dialogo più ampio con tutti i portatori di interesse”.

“La cura del verde urbano – prosegue Coppola – richiede ascolto, competenze tecniche, conoscenza dei territori e capacità di lavorare insieme. Per questo vogliamo che la Consulta sia sempre più uno spazio reale di confronto, capace di accompagnare le scelte dell’Amministrazione e di contribuire a politiche pubbliche più condivise, trasparenti ed efficaci».

«A settembre – conclude l’assessora – sarà aperta una nuova fase per valutare ulteriori adesioni e ampliare ancora la base del confronto. Dopo anni di sostanziale chiusura, vogliamo rimettere al centro il valore dell’apertura e della collaborazione”.