Vannacci erode la quota eletti della Lega genovese: i consiglieri Ariotti e Russo entrano in Futuro Nazionale

Genova. Continua la crescita di Futuro Nazionale a Genova. Dopo l’adesione del consigliere comunale ex Fratelli d’Italia Francesco Maresca e di altri sei eletti nei municipi cittadini, anche Fabio Ariotti, consigliere municipale della Lega nel Municipio VII Ponente, ex consigliere delegato della giunta Bucci, e Serena Russo, consigliera municipale della Lega nel Municipio II Centro Ovest, hanno deciso di aderire al partito di Roberto Vannacci.

Ad ufficializzare il passaggio di maglia, il delegato per l’Assemblea costituente e consigliere comunale di Sanremo Daniele Ventimiglia e il consigliere comunale di Genova Francesco Maresca. Nel comunicato si parla di un “crescente radicamento” di un percorso politico che ad oggi può contare su nove eletti nelle istituzioni cittadine. Un travaso all’interno del centrodestra, oggi di fatto alla prese con un nuovo soggetto politico molto agguerrito e che potrebbe riscrivere gli equilibri politici all’interno della coalizione.

I commenti

“Mi unisco al progetto politico di Futuro Nazionale del Generale Vannacci con grande entusiasmo, e sono orgoglioso di poter far parte di questo gruppo. Ho avuto modo di confrontarmi con Daniele Ventimiglia, con l’Onorevole Manuele Pozzolo e con Francesco Maresca e ho maturato questa decisione con convinzione – commenta l’oramai ex leghista Fabio Ariotti – Ringrazio la Lega per i tanti anni trascorsi insieme, da quelli più bui a quelli di grande consenso, ma non c’erano più le condizioni per continuare. Una sfida che stimola, che aggiunge nuova linfa e che mi da la possibilità di continuare il mio lavoro di vicinanza al territorio e alla gente, con un partito che può portare nuovo vigore, al nostro percorso e alla nostra attività quotidiana.”

“Aderisco a Futuro Nazionale del Generale Vannacci con lo stesso spirito con cui aderii alla Lega molti anni fa – aggiunge Serena Russo – Sono orgogliosa di poter essere una delle prime donne a rappresentare Futuro Nazionale nelle istituzioni genovesi. Ringrazio Daniele Ventimiglia, l’Onorevole Manuele Pozzolo e Francesco Maresca per l’accoglienza e la fiducia.”

“Fabio e Serena rappresentano due importanti acquisizioni per Futuro Nazionale. Sono amministratori seri, presenti sul territorio e vicini ai cittadini. Sono certo che, insieme agli altri consiglieri, agli iscritti e ai comitati cittadini, faremo un grande lavoro per Genova – conclude Maresca – Vogliamo essere la scossa di cui questa città ha bisogno, tornando nelle strade e nei quartieri per ascoltare e aiutare concretamente ogni cittadino genovese.”