Dalla precarizzazione alle produzioni senza manodopera, conferenza al circolo Bianchini

Genova. Prosegue il ciclo di conferenze ‘Avevamo ragione su tutto! E ora? 2001-2026 Social Forum reload – Verso i 25 anni dal Social Forum e dal G8 genovese del luglio 2001’ a cura del Partito della Rifondazione Comunista genovese.

Quattro incontri di livello nazionale, aventi come obiettivo quello di analizzare i mutamenti economici, sociali e politici intervenuti in questi ultimi 25 anni.

Il prossimo è previsto il 16 giugno alle 20.45 al circolo Bianchini in piazza Romagnosi 3r cancello. Titolo “Lavoro: dalla precarizzazione e dal lavoro povero, alle produzioni senza manodopera”

Relatori: Eliana Como (Fiom Cgil), portavoce area programmatica interna alla Cgil Le radici del sindacato e Maurizio Rimassa, coordinatore regionale ligure Usb.