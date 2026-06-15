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16 giugno

Dalla precarizzazione alle produzioni senza manodopera, conferenza al circolo Bianchini

L'iniziativa fa parte di un ciclo di conferenze a 25 anni dal G8 di Genova del Partito della Rifondazione Comunista genovese

manifesto conferenze g8

Genova. Prosegue il ciclo di conferenze ‘Avevamo ragione su tutto! E ora? 2001-2026 Social Forum reload – Verso i 25 anni dal Social Forum e dal G8 genovese del luglio 2001’ a cura del Partito della Rifondazione Comunista genovese.

Quattro incontri di livello nazionale, aventi come obiettivo quello di analizzare i mutamenti economici, sociali e politici intervenuti in questi ultimi 25 anni.

Il prossimo è previsto il 16 giugno alle 20.45 al circolo Bianchini in piazza Romagnosi 3r cancello. Titolo “Lavoro: dalla precarizzazione e dal lavoro povero, alle produzioni senza manodopera”

Relatori: Eliana Como (Fiom Cgil), portavoce area programmatica interna alla Cgil Le radici del sindacato e Maurizio Rimassa, coordinatore regionale ligure Usb.

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