Il coro del Gaslini a Boccadasse canta per raccogliere fondi dedicati al progetto “Mi prendo cura”

Genova. Domani, martedì 16 giugno, alle 21, presso la Chiesa di Sant’Antonio in Boccadasse, si terrà la presentazione di Gaslini InCanto, il coro dell’Istituto Giannina Gaslini. L’evento, gratuito e aperto a tutti, vedrà l’esibizione del coro composto interamente da operatrici e operatori del Sistema Gaslini (personale medico, sanitario e amministrativo), coordinati dalla Maestra Elsa Guerci. Questa presentazione ufficiale segue il suggestivo flash mob svoltosi nelle scorse settimane nell’atrio del Padiglione 20 dell’Istituto Gaslini, dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

La serata inizierà con i saluti istituzionali per poi proseguire con il concerto. Il coro è una delle tante attività che compongono il progetto “Mi Prendo Cura” sostenuto dalla nostra Gaslininsieme ETS, dedicato a tutti gli operatori dell’Istituto. Durante la serata sarà possibile anche contribuire al progetto con una donazione liberale o scegliendo i gadget solidali dedicati a Gaslini InCanto.

Il progetto del Coro si fonda sulla consapevolezza che la pratica musicale corale offra numerosi benefici scientificamente provati, come la riduzione dello stress e dell’ansia, il miglioramento delle funzioni respiratorie e il rilascio di endorfine. Oltre agli aspetti salutistici, il coro promuove la socializzazione, il senso di appartenenza e la ricerca comune di armonia e sintonia all’interno del gruppo di lavoro.

Il programma della serata

6 giugno, Ore 21:00 – Chiesa di Sant’Antonio in Boccadasse

21:00 Saluti Renato Botti, Direttore Generale, Istituto Giannina Gaslini

Raffaele Spiazzi, Direttore Sanitario, Istituto Giannina Gaslini

21:10 Interventi Silvia Scelsi, Direzione delle Professioni Sanitarie, Istituto Giannina Gaslini

Anna Zanuttini, Segretario Generale, Fondazione Gaslininsieme ETS

21:20 Esibizione dei cori – Presentati dalla Maestra Elsa Guerci Microcrome (coro bimbi 4/7 anni della Maestra Guerci) Millecrome (coro adolescenti 11/15 anni della Maestra Guerci)

Gaslini Incanto (Allievi del coro Gaslini)

22:00 Ringraziamenti finali Don Paolo Bonassi

Il progetto “Mi Prendo Cura”

Sostenuto da Gaslininsieme Ets, nasce per offrire ai professionisti dell’Istituto Giannina Gaslini uno spazio dedicato di ascolto, supporto e benessere psicologico.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il benessere dei professionisti, sostenendoli nel loro prezioso lavoro quotidiano accanto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie attraverso un servizio di sostegno finalizzato all’ascolto, alla comprensione e all’elaborazione delle situazioni di disagio emotivo e stress che possono emergere nel contesto lavorativo e personale. Rientrano per esempio attività specifiche come ore di sportello psicologico dedicato o sessioni di supervisione psicologica alle equipes con l’obiettivo di aiutare chi aiuta i piccoli pazienti del Gaslini.

Per ulteriori informazioni sul progetto e per sostenere l’iniziativa con una donazione c’è questo link.

La Maestra Elsa Guerci

A dirigere il coro è Elsa Guerci, musicista e didatta con oltre trent’anni di esperienza. Diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria e laureata in Lettere presso l’Università di Genova, la Maestra Guerci è un’artista bilingue (italo-francese) che ha collaborato con prestigiose istituzioni come il Teatro Carlo Felice e l’Alliance Française. Da sempre impegnata nella trasmissione della passione per la musica, ha creato e diretto numerosi gruppi corali, curandone personalmente tutti gli arrangiamenti. Sotto la sua guida, il coro Gaslini InCanto ha iniziato il proprio percorso di prove nel febbraio 2026.

I cori coinvolti nell’evento

Alla serata parteciperanno altre realtà corali nate dall’esperienza della Maestra Guerci, che condividono lo spirito di solidarietà e passione. MicroCrome e MilleCrome sono due formazioni corali di giovanissime/i e giovani bambine/i e ragazze/i che hanno un comun denominatore: la passione per la musica. Ogni incontro è l’occasione per esprimere la gioia e il piacere di condividere, tramite la musica, l’amicizia e la solidarietà. Ensemble vocale Senza Fine è formato da 15 elementi “cresciuti” negli anni con la Maestra Elsa. Si tratta di un gruppo coeso ed affiatato che, grazie alle armonizzazioni originali della sua direttrice, sta sperimentando i più diversi generi musicali passando dal repertorio cantautoriale italiano e internazionale, fino dalle canzoni tradizionali africane senza tralasciare la musica rinascimentale e barocca.