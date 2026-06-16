Concerti Olly allo stadio Ferraris, come cambia la viabilità a Marassi: le chiusure e i divieti di sosta

Genova. Si avvicina l’appuntamento con i maxi concerti di Olly che si esibirà per ben tre serate allo stadio Ferraris: 18, 20 e 21 giugno. Di conseguenza, come prevede un’ordinanza pubblicata oggi dal Comune, scattano modifiche alla viabilità e divieti di sosta nella zona di Marassi, ma con una modulazione differente rispetto alle partite di calcio.
Anzitutto non sarà in vigore la Zsl (zona sosta limitata) nell’area di Marassi che di norma vieta il parcheggio ai non residenti in occasione di manifestazioni sportive. La misura, infatti, non è stata recepita nel nuovo provvedimento della direzione Mobilità di Tursi.
In piazzale Atleti Azzurri d’Italia (cioè la grande piastra adibita a parcheggio davanti allo stadio) è già in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata valido fino alle 23.59 del 22 giugno e comunque fino a cessate esigenze. Potranno accedere solo i veicoli afferenti alla manifestazione.
Nei soli giorni dei concerti (18, 20 e 21 giugno) saranno in vigore i seguenti provvedimenti
- via De Prà: divieto di circolazione veicolare dalle 8.00 alle 23.59 o fino a cessate esigenze
- via del Piano (tratto via Tortosa-via Casata Centuriona): divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10.00 alle 23.59 o fino a cessate esigenze
- via Casata Centuriona: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10.00 alle 23.59 o fino a cessate esigenze
- via Calì: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10.00 alle 23.59 o fino a cessate esigenze
- ponte Spensley: divieto di circolazione veicolare dalle 15.00 alle 23.59 o fino a cessate esigenze
Saranno riservati ai veicoli di servizio anche la gabbia lato Gradinata Sud dello stadio Ferraris (da subito fino alle 23.59 del 22 giugno o fino a cessate esigenze) e il piazzale ex parcheggio di interscambio oggi adibito a rimessa Amt (nei giorni dei concerti delle 8.00 all’1.00) dove i bus potranno accedere dall’1.00 fino alle 8.00 del giorno successivo.